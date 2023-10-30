В челябинском селе после погромов в Дагестане ждут еврейских беженцев

30 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Несколько еврейских семей летят в Григорьевку ради безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) после событий в Дагестане ждут евреев, уехавших от войны на Ближнем Востоке. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, для беженцев готовят объекты размещения. «Готовимся принять евреев, которые уехали от войны между Израилем и Палестиной. Решаем вопросы с размещением, обеспечением теплой одеждой. Если кто-то из евреев в России сейчас нуждается в помощи, пусть звонит: примем и обеспечим безопасность. Сегодня в нашей стране собираются те евреи, которые едут сюда за безопасностью», — рассказала URA.RU Сегаль. В Григорьевку приедут иудеи из Минвод и Махачкалы. Беженцы прибудут из Дагестана и Карачаево-Черкессии. Приедут большие семьи с детьми. В настоящий момент решаются вопросы с билетами. Инициативу поддержал раввин Свердловской области Азриэль Зелиг Ашкенази, к общине которой относится Григорьевка. Он консультирует по вопросам приобретения кошерных продуктов питания. Беспорядки в аэропорту Махачкалы вспыхнули 29 октября. Протестующие были недовольны прибытием рейса из Израиля. В результате нейтрализации протеста погибло свыше 20 человек. В больницах Дагестана остаются пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Комментируя произошедшие события, патриарх Кирилл назвал их попыткой рассорить российских иудеев и мусульман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Григорьевке Каслинского района (Челябинская область) после событий в Дагестане ждут евреев, уехавших от войны на Ближнем Востоке. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, для беженцев готовят объекты размещения. «Готовимся принять евреев, которые уехали от войны между Израилем и Палестиной. Решаем вопросы с размещением, обеспечением теплой одеждой. Если кто-то из евреев в России сейчас нуждается в помощи, пусть звонит: примем и обеспечим безопасность. Сегодня в нашей стране собираются те евреи, которые едут сюда за безопасностью», — рассказала URA.RU Сегаль. В Григорьевку приедут иудеи из Минвод и Махачкалы. Беженцы прибудут из Дагестана и Карачаево-Черкессии. Приедут большие семьи с детьми. В настоящий момент решаются вопросы с билетами. Инициативу поддержал раввин Свердловской области Азриэль Зелиг Ашкенази, к общине которой относится Григорьевка. Он консультирует по вопросам приобретения кошерных продуктов питания. Беспорядки в аэропорту Махачкалы вспыхнули 29 октября. Протестующие были недовольны прибытием рейса из Израиля. В результате нейтрализации протеста погибло свыше 20 человек. В больницах Дагестана остаются пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Комментируя произошедшие события, патриарх Кирилл назвал их попыткой рассорить российских иудеев и мусульман.