30 октября 2023

Пермяк избил жену строительным уровнем, чтобы она бросила пить и скандалить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, рюмка, вино, стопка, суррогатный алкоголь
Суд наказал пермяка, избившего жену строительным уровнем Фото:

Житель Верещагинского округа Пермского края бил жену строительным уровнем по голове и телу, чтобы она бросила пить, перестала скандалить и устроилась на работу. Об этом говорится в судебных материалах. Его приговорили к условному сроку.

«Подсудимый взял в руки строительный уровень и нанес им не менее трех ударов по волосистой части головы жены, не менее двух ударов по обеим рукам и не менее трех ударов по ее ногам. Он был зол на жену, которая постоянно находилась в алкогольном опьянении, не работала и устраивала скандалы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С потерпевшей он примирился, принес ей извинения и компенсировал моральный вред. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год.

Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а затем задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Верещагинского округа Пермского края бил жену строительным уровнем по голове и телу, чтобы она бросила пить, перестала скандалить и устроилась на работу. Об этом говорится в судебных материалах. Его приговорили к условному сроку. «Подсудимый взял в руки строительный уровень и нанес им не менее трех ударов по волосистой части головы жены, не менее двух ударов по обеим рукам и не менее трех ударов по ее ногам. Он был зол на жену, которая постоянно находилась в алкогольном опьянении, не работала и устраивала скандалы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С потерпевшей он примирился, принес ей извинения и компенсировал моральный вред. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а затем задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...