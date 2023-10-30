Пермяк избил жену строительным уровнем, чтобы она бросила пить и скандалить

31 октября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Суд наказал пермяка, избившего жену строительным уровнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Верещагинского округа Пермского края бил жену строительным уровнем по голове и телу, чтобы она бросила пить, перестала скандалить и устроилась на работу. Об этом говорится в судебных материалах. Его приговорили к условному сроку. «Подсудимый взял в руки строительный уровень и нанес им не менее трех ударов по волосистой части головы жены, не менее двух ударов по обеим рукам и не менее трех ударов по ее ногам. Он был зол на жену, которая постоянно находилась в алкогольном опьянении, не работала и устраивала скандалы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С потерпевшей он примирился, принес ей извинения и компенсировал моральный вред. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а затем задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Житель Верещагинского округа Пермского края бил жену строительным уровнем по голове и телу, чтобы она бросила пить, перестала скандалить и устроилась на работу. Об этом говорится в судебных материалах. Его приговорили к условному сроку. «Подсудимый взял в руки строительный уровень и нанес им не менее трех ударов по волосистой части головы жены, не менее двух ударов по обеим рукам и не менее трех ударов по ее ногам. Он был зол на жену, которая постоянно находилась в алкогольном опьянении, не работала и устраивала скандалы», — указано в материалах, опубликованных на сайте Верещагинского районного суда. На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С потерпевшей он примирился, принес ей извинения и компенсировал моральный вред. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год и один месяц условно с испытательным сроком в один год. Ранее житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а затем задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима.