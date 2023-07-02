Пермяк избил свою гостью сковородой, а после задушил при помощи топора

03 июля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Суд признал пермяка виновным в умышленном убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда. «В один из вечеров пермяк находился дома вместе со своим соседом, они распивали алкогольные напитки. Позже мужчина позвонил своей знакомой и позвал ее в гости. Когда та приехала, хозяин квартиры и гости выпили, после чего пермяк накинулся на женщину и стал ее избивать сковородой, а потом накинул на шею провод и при помощи топора задушил гостью», — говорится в приговоре суда. Из показаний свидетелей стало ясно, что мужчина после убийства выволок тело убитой в подъезд и оставил возле общего балкона, а следы замыл раствором хлорки. Тело убитой женщины обнаружил отец соседа, с которым выпивал в тот день убийца, он же и вызвал полицию. На суде пермяк отрицал свою вину и утверждал, что не знает, кто убил женщину. Сам он якобы только распивал с ней алкоголь и вступал в интимную близость. Судья признал пермяка виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 10 лет. Также преступник должен будет выплатить дочери убитой один миллион рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Перми пригласил в гости знакомую женщину, после чего набросился на нее со сковородой, а впоследствии задушил проводом при помощи топора. За совершенное преступление следующие несколько лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Информация об этом размещена в картотеке Индустриального районного суда. «В один из вечеров пермяк находился дома вместе со своим соседом, они распивали алкогольные напитки. Позже мужчина позвонил своей знакомой и позвал ее в гости. Когда та приехала, хозяин квартиры и гости выпили, после чего пермяк накинулся на женщину и стал ее избивать сковородой, а потом накинул на шею провод и при помощи топора задушил гостью», — говорится в приговоре суда. Из показаний свидетелей стало ясно, что мужчина после убийства выволок тело убитой в подъезд и оставил возле общего балкона, а следы замыл раствором хлорки. Тело убитой женщины обнаружил отец соседа, с которым выпивал в тот день убийца, он же и вызвал полицию. На суде пермяк отрицал свою вину и утверждал, что не знает, кто убил женщину. Сам он якобы только распивал с ней алкоголь и вступал в интимную близость. Судья признал пермяка виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 10 лет. Также преступник должен будет выплатить дочери убитой один миллион рублей.