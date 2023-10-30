30 октября 2023

Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин запросил у руководства югорского СК доклад о ходе проверке потасовки с подростками Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководства окружного СК доклад о ходе проверки потасовки с подростками. Она произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» на карнавальной вечеринке.

«В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России.

Окружной СК устроил из-за потасовки процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах.

Ранее URA.RU рассказывало, что подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала. Тогда, по предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководства окружного СК доклад о ходе проверки потасовки с подростками. Она произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» на карнавальной вечеринке. «В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России. Окружной СК устроил из-за потасовки процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала. Тогда, по предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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