Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО

31 октября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил у руководства югорского СК доклад о ходе проверке потасовки с подростками Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководства окружного СК доклад о ходе проверки потасовки с подростками. Она произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» на карнавальной вечеринке. «В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России. Окружной СК устроил из-за потасовки процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала. Тогда, по предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководства окружного СК доклад о ходе проверки потасовки с подростками. Она произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» на карнавальной вечеринке. «В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России. Окружной СК устроил из-за потасовки процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала. Тогда, по предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено.