Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководства окружного СК доклад о ходе проверки потасовки с подростками. Она произошла в сургутском ТЦ «Сити Молл» на карнавальной вечеринке.
«В СМИ сообщается, что во время костюмированного мероприятия, проходившего в торговом центре города Сургута, группа подростков совершала противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы», — говорится в telegram-канале информационного центра СК России.
Окружной СК устроил из-за потасовки процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах.
Ранее URA.RU рассказывало, что подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала. Тогда, по предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.