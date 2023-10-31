Экс-вице мэр из ХМАО возглавила коммунальное предприятие в Сургутском районе

31 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Назначение подписали 26 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-вице мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова возглавила коммунальное предприятие МУП «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Чурикова в Нефтеюганске возглавляла направление ЖКХ. Опыт в коммунальной сфере у нее есть. Приказ о назначении на должность был подписан в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургутского района. Там подтвердили назначение на должность директора МУП «Сургутрайторф». Ранее Чурикова уже работала в Сургутском районе в должности заместителя главы и курировала направление ЖКХ. После чего уволилась и уехала на несколько лет из ХМАО. В 2020 году она продолжила карьеру в Нефтеюганске в аналогичной должности. Через два года сменился мэр муниципалитета, и Чурикова переехала в Пыть-Ях. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова ушла в отставку. Она переехала в Пыть-Ях на руководящую должность в сфере ЖКХ.

Экс-вице мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова возглавила коммунальное предприятие МУП «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Чурикова в Нефтеюганске возглавляла направление ЖКХ. Опыт в коммунальной сфере у нее есть. Приказ о назначении на должность был подписан в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургутского района. Там подтвердили назначение на должность директора МУП «Сургутрайторф». Ранее Чурикова уже работала в Сургутском районе в должности заместителя главы и курировала направление ЖКХ. После чего уволилась и уехала на несколько лет из ХМАО. В 2020 году она продолжила карьеру в Нефтеюганске в аналогичной должности. Через два года сменился мэр муниципалитета, и Чурикова переехала в Пыть-Ях. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова ушла в отставку. Она переехала в Пыть-Ях на руководящую должность в сфере ЖКХ.