Экс-вице мэр из ХМАО возглавила коммунальное предприятие в Сургутском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание челябинской городской думы. Челябинск, маникюр, чиновник, документы, женщина
Назначение подписали 26 октября Фото:

Экс-вице мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова возглавила коммунальное предприятие МУП «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Чурикова в Нефтеюганске возглавляла направление ЖКХ. Опыт в коммунальной сфере у нее есть. Приказ о назначении на должность был подписан в конце прошлой недели», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургутского района. Там подтвердили назначение на должность директора МУП «Сургутрайторф».

Ранее Чурикова уже работала в Сургутском районе в должности заместителя главы и курировала направление ЖКХ. После чего уволилась и уехала на несколько лет из ХМАО. В 2020 году она продолжила карьеру в Нефтеюганске в аналогичной должности. Через два года сменился мэр муниципалитета, и Чурикова переехала в Пыть-Ях.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова ушла в отставку. Она переехала в Пыть-Ях на руководящую должность в сфере ЖКХ.

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Экс-вице мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова возглавила коммунальное предприятие МУП «Сургутрайторф» в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Чурикова в Нефтеюганске возглавляла направление ЖКХ. Опыт в коммунальной сфере у нее есть. Приказ о назначении на должность был подписан в конце прошлой недели», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию Сургутского района. Там подтвердили назначение на должность директора МУП «Сургутрайторф». Ранее Чурикова уже работала в Сургутском районе в должности заместителя главы и курировала направление ЖКХ. После чего уволилась и уехала на несколько лет из ХМАО. В 2020 году она продолжила карьеру в Нефтеюганске в аналогичной должности. Через два года сменился мэр муниципалитета, и Чурикова переехала в Пыть-Ях. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр Нефтеюганска Оксана Чурикова ушла в отставку. Она переехала в Пыть-Ях на руководящую должность в сфере ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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