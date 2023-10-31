31 октября 2023

В батутном центре Перми ребенок травмировал позвоночник

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание по соблюдению требований техники безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Челябинск, аттракцион, батут, девушка прыгает
Веселые прыжки обернулись серьезной травмой (архивное фото) Фото:

В одном из батутных центров Перми подросток повредил позвоночник. Травматологи после падения ребенка диагностировали у него ушиб шейного отдела спинного мозга. Об этом рассказали в Кировском районном суде, куда родители мальчика обратились, чтобы взыскать компенсацию.

«Развлекаясь на батуте, один из подростков неудачно приземлился после прыжка. На следующий день мальчик почувствовал себя плохо. В больнице ему диагностировали ушиб шейного отдела спинного мозга», — говорится на сайте суда.

Суд в итоге признал, что сотрудники центра не обеспечили безопасность посетителей. С владельца развлекательного заведения взыскали 70 тысяч рублей.

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В одном из батутных центров Перми подросток повредил позвоночник. Травматологи после падения ребенка диагностировали у него ушиб шейного отдела спинного мозга. Об этом рассказали в Кировском районном суде, куда родители мальчика обратились, чтобы взыскать компенсацию. «Развлекаясь на батуте, один из подростков неудачно приземлился после прыжка. На следующий день мальчик почувствовал себя плохо. В больнице ему диагностировали ушиб шейного отдела спинного мозга», — говорится на сайте суда. Суд в итоге признал, что сотрудники центра не обеспечили безопасность посетителей. С владельца развлекательного заведения взыскали 70 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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