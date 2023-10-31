В батутном центре Перми ребенок травмировал позвоночник

В одном из батутных центров Перми подросток повредил позвоночник. Травматологи после падения ребенка диагностировали у него ушиб шейного отдела спинного мозга. Об этом рассказали в Кировском районном суде, куда родители мальчика обратились, чтобы взыскать компенсацию.
«Развлекаясь на батуте, один из подростков неудачно приземлился после прыжка. На следующий день мальчик почувствовал себя плохо. В больнице ему диагностировали ушиб шейного отдела спинного мозга», — говорится на сайте суда.
Суд в итоге признал, что сотрудники центра не обеспечили безопасность посетителей. С владельца развлекательного заведения взыскали 70 тысяч рублей.
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