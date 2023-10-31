Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на колодец на улице Карла Маркса, из которого ручьем бежит вода. Об этом женщина написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, аварию пока не устранили.
«Уже неделю хожу по этому маршруту и вижу такую картину, так никто и не среагировал на эту аварию», — написал автора поста. В администрацию города направлен запрос.
В комментариях жители города пишут, что начали замечать подобные аварии по всему городу. «Я живу в Семино. Такая картина была не один раз», «У нас в Абрамово три утечки, одна в колодце после ремонта, уже второй год бегут и ничего страшного», «Нынче весной у Дворца молодежи два месяца вода бежала», — негодуют жители. Также в комментариях отметились представители «Березниковской водоснабжающей компании». Они сообщили, что утечка по улице Карла Маркса была устранена еще ночью.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.