31 октября 2023

Жители Березников жалуются на протекающие во время холодов колодцы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам горожан, колодцы протекают по всему городу Фото:

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на колодец на улице Карла Маркса, из которого ручьем бежит вода. Об этом женщина написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, аварию пока не устранили.

«Уже неделю хожу по этому маршруту и вижу такую картину, так никто и не среагировал на эту аварию», — написал автора поста. В администрацию города направлен запрос.

В комментариях жители города пишут, что начали замечать подобные аварии по всему городу. «Я живу в Семино. Такая картина была не один раз», «У нас в Абрамово три утечки, одна в колодце после ремонта, уже второй год бегут и ничего страшного», «Нынче весной у Дворца молодежи два месяца вода бежала», — негодуют жители. Также в комментариях отметились представители «Березниковской водоснабжающей компании». Они сообщили, что утечка по улице Карла Маркса была устранена еще ночью.

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Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на колодец на улице Карла Маркса, из которого ручьем бежит вода. Об этом женщина написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, аварию пока не устранили. «Уже неделю хожу по этому маршруту и вижу такую картину, так никто и не среагировал на эту аварию», — написал автора поста. В администрацию города направлен запрос. В комментариях жители города пишут, что начали замечать подобные аварии по всему городу. «Я живу в Семино. Такая картина была не один раз», «У нас в Абрамово три утечки, одна в колодце после ремонта, уже второй год бегут и ничего страшного», «Нынче весной у Дворца молодежи два месяца вода бежала», — негодуют жители. Также в комментариях отметились представители «Березниковской водоснабжающей компании». Они сообщили, что утечка по улице Карла Маркса была устранена еще ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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