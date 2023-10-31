Жители Березников жалуются на протекающие во время холодов колодцы. Видео

01 ноября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

По словам горожан, колодцы протекают по всему городу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на колодец на улице Карла Маркса, из которого ручьем бежит вода. Об этом женщина написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, аварию пока не устранили. «Уже неделю хожу по этому маршруту и вижу такую картину, так никто и не среагировал на эту аварию», — написал автора поста. В администрацию города направлен запрос. В комментариях жители города пишут, что начали замечать подобные аварии по всему городу. «Я живу в Семино. Такая картина была не один раз», «У нас в Абрамово три утечки, одна в колодце после ремонта, уже второй год бегут и ничего страшного», «Нынче весной у Дворца молодежи два месяца вода бежала», — негодуют жители. Также в комментариях отметились представители «Березниковской водоснабжающей компании». Они сообщили, что утечка по улице Карла Маркса была устранена еще ночью.

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на колодец на улице Карла Маркса, из которого ручьем бежит вода. Об этом женщина написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». По словам местной жительницы, аварию пока не устранили. «Уже неделю хожу по этому маршруту и вижу такую картину, так никто и не среагировал на эту аварию», — написал автора поста. В администрацию города направлен запрос. В комментариях жители города пишут, что начали замечать подобные аварии по всему городу. «Я живу в Семино. Такая картина была не один раз», «У нас в Абрамово три утечки, одна в колодце после ремонта, уже второй год бегут и ничего страшного», «Нынче весной у Дворца молодежи два месяца вода бежала», — негодуют жители. Также в комментариях отметились представители «Березниковской водоснабжающей компании». Они сообщили, что утечка по улице Карла Маркса была устранена еще ночью.