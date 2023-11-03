Депутата ЗСО челябинской области Реву поблагодарили бойцы передовой за масксети

Маскировка на передовой помогает укрыться от противника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы с передовой поблагодарили челябинского депутата ЗСО Евгения Реву за маскировочные сети, которыми они укрывают от противника различную технику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Батальон имени Павла Судоплатова и народное ополчение Запорожской области получили маскировочные сети от депутата Законодательного Собрания Евгения Ревы. Ранее командир Народного ополчения Запорожской области с позывным „Урал“ уже благодарил Реву за подаренный автомобиль — пассажирскую газель», — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Как сообщил парламентарий, после просьбы с передовой он сообщил в своих соцсетях, что ищет маскировочные сети большого размера. На сообщение откликнулись швеи из организации «ZovЧелябинск».

«Закупил им ткань, они оперативно изготовили именно те сети, которые нужны на местности. Попробовал вплести одну ленту — это довольно сложно, занятие требует сноровки и сосредоточенности. Низкий поклон всем волонтерам, вы делаете большое дело», — уточнил Реву.

Ранее стало известно, что депутат законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сшила на СВО маскировочный тент размером с квартиру. Масксеть площадью 64 квадратных метра делали две недели.

Делать масксети довольно сложно Сайт ЗСО Челябинской области, https://www.zs74.ru/news/deputat-zakonodatelnogo-sobraniya-evgeniy-reva-napravil-boycam-maskirovochnye-seti