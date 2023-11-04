Журналист Зарубин показал «самый яркий диалог» Путина с ребенком. Видео

04 ноября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с волонтерами и детьми участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с волонтерами и детьми участников СВО. Журналист Павел Зарубин показал, как выразился, «самый яркий диалог» президента с семилетним мальчиком после совместного фото. «Вы что, Путин?», — спросил мальчик. «Я — да, пока, да», — ответил президент. 7-летний Руслан — сын спецназовца. Мужчина погиб в 2022 году в зоне спецоперации. Мама Руслана — чемпионка России по академической гребле. Женщина в интервью Shot сообщила, что мальчик исполнил мечту своего папы — встретиться с президентом. Сам Руслан сказал, что во время встречи с Путиным вел себя как сын Героя России.

Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с волонтерами и детьми участников СВО. Журналист Павел Зарубин показал, как выразился, «самый яркий диалог» президента с семилетним мальчиком после совместного фото. «Вы что, Путин?», — спросил мальчик. «Я — да, пока, да», — ответил президент. 7-летний Руслан — сын спецназовца. Мужчина погиб в 2022 году в зоне спецоперации. Мама Руслана — чемпионка России по академической гребле. Женщина в интервью Shot сообщила, что мальчик исполнил мечту своего папы — встретиться с президентом. Сам Руслан сказал, что во время встречи с Путиным вел себя как сын Героя России.