Журналист Зарубин показал «самый яркий диалог» Путина с ребенком. Видео

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин встретился с волонтерами и детьми участников СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с волонтерами и детьми участников СВО. Журналист Павел Зарубин показал, как выразился, «самый яркий диалог» президента с семилетним мальчиком после совместного фото.

«Вы что, Путин?», — спросил мальчик. «Я — да, пока, да», — ответил президент.

7-летний Руслан — сын спецназовца. Мужчина погиб в 2022 году в зоне спецоперации. Мама Руслана — чемпионка России по академической гребле. Женщина в интервью Shot сообщила, что мальчик исполнил мечту своего папы — встретиться с президентом. Сам Руслан сказал, что во время встречи с Путиным вел себя как сын Героя России.

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Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с волонтерами и детьми участников СВО. Журналист Павел Зарубин показал, как выразился, «самый яркий диалог» президента с семилетним мальчиком после совместного фото. «Вы что, Путин?», — спросил мальчик. «Я — да, пока, да», — ответил президент. 7-летний Руслан — сын спецназовца. Мужчина погиб в 2022 году в зоне спецоперации. Мама Руслана — чемпионка России по академической гребле. Женщина в интервью Shot сообщила, что мальчик исполнил мечту своего папы — встретиться с президентом. Сам Руслан сказал, что во время встречи с Путиным вел себя как сын Героя России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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