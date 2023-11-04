Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому пообщался с волонтерами и детьми участников СВО. Журналист Павел Зарубин показал, как выразился, «самый яркий диалог» президента с семилетним мальчиком после совместного фото.
«Вы что, Путин?», — спросил мальчик. «Я — да, пока, да», — ответил президент.
7-летний Руслан — сын спецназовца. Мужчина погиб в 2022 году в зоне спецоперации. Мама Руслана — чемпионка России по академической гребле. Женщина в интервью Shot сообщила, что мальчик исполнил мечту своего папы — встретиться с президентом. Сам Руслан сказал, что во время встречи с Путиным вел себя как сын Героя России.
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