В Екатеринбурге у бизнес-центра нашли труп. Видео

06 ноября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Труп обнаружили у бизнес-центра «Саммит» Фото: URA.RU © URA.RU В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» на улице 8 марта, 51 нашли труп. Об этом сообщают в соцсетях. «У Саммита лежит труп. Что произошло — неизвестно», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» на улице 8 марта, 51 нашли труп. Об этом сообщают в соцсетях. «У Саммита лежит труп. Что произошло — неизвестно», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.