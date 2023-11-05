05 ноября 2023

В Екатеринбурге у бизнес-центра нашли труп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие на удице Техническая и в пос. Семь Ключей. Екатеринбург, труп, происшествие, тело
Труп обнаружили у бизнес-центра «Саммит» Фото:

В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» на улице 8 марта, 51 нашли труп. Об этом сообщают в соцсетях.

«У Саммита лежит труп. Что произошло — неизвестно», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» на улице 8 марта, 51 нашли труп. Об этом сообщают в соцсетях. «У Саммита лежит труп. Что произошло — неизвестно», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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