Труп обнаружили у бизнес-центра «Саммит»
В Екатеринбурге у бизнес-центра «Саммит» на улице 8 марта, 51 нашли труп. Об этом сообщают в соцсетях.
«У Саммита лежит труп. Что произошло — неизвестно», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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