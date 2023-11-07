В Челябинске стали строить больше жилых домов. Инфографика

08 ноября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

В регионе темпы строительства жилых домов выросли на 5,6% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в январе — сентябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 5,6% выросло число жилых домов, вводимых в эксплуатацию. Но снизилось количество индивидуальных домов, построенных населением, сообщается на сайте Челябинскстат. «В январе — сентябре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на 5,6% увеличился ввод в действие жилых домов. При этом количество домов, построенных населением, снизилось на 1,1%», — говорится на сайте. За год в Челябинской области было построено более 1 млн 625 тысячи квадратных метров жилья. Больше всего жилых домов жители региона возвели в I и II квартале 2023 года, что было связано с сезонностью. За январь — июнь текущего года в регионе было введено больше 1 млн 145 тысяч квадратных метров жилья, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, в 2023 году многие застройщики продолжают покупать земельные участки под ИЖС даже поздней осенью и зимой. Это связано с тем, что в регионе строители и частные лица перешли к технологиям строительства в зимнее время. За год в Челябинской области построили более 1 млн 625 тысяч квадратных метров жилья Скрин: пресс-служба «Челбинсктат»

В Челябинской области в январе — сентябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года, на 5,6% выросло число жилых домов, вводимых в эксплуатацию. Но снизилось количество индивидуальных домов, построенных населением, сообщается на сайте Челябинскстат. «В январе — сентябре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на 5,6% увеличился ввод в действие жилых домов. При этом количество домов, построенных населением, снизилось на 1,1%», — говорится на сайте. За год в Челябинской области было построено более 1 млн 625 тысячи квадратных метров жилья. Больше всего жилых домов жители региона возвели в I и II квартале 2023 года, что было связано с сезонностью. За январь — июнь текущего года в регионе было введено больше 1 млн 145 тысяч квадратных метров жилья, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как рассказала URA.RU президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, в 2023 году многие застройщики продолжают покупать земельные участки под ИЖС даже поздней осенью и зимой. Это связано с тем, что в регионе строители и частные лица перешли к технологиям строительства в зимнее время.