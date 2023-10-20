В Челябинске рухнул спрос на коттеджи и садовые участки с домиком

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Клипарт, разное. Екатеринбург, огород, дача, частный дом, садовый участок, садовое товарищество, ст 40 лет октября
В октябре 2023 спрос на коттеджи и садовые участки с домиками снизился на 30% Фото:

В Челябинске в октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем, спрос коттеджи и земельные и садовые участки с домиком снизился на 30%. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В октябре по сравнению с сентябрем 2023 года, на 30% снизились продажи коттеджей, земельных участков и садовых участков с домиком. Тем не менее, цены на них не снижаются. Сниженный спрос связан в первую очередь не столько с сезонностью, сколько с повышением ставок по ипотеке», — рассказала президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», земельные участки будут держаться в цене весь ноябрь. Стоимость их не снижается. Несмотря невысокий спрос, связанный с повышением ипотечных ставок в среднем с 12 до 15%, земельные участки, в том числе и в СНТ продолжают покупать. В 2023 году многие девелоперы перешли к технологиям строительства в зимнее время.

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В Челябинске в октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем, спрос коттеджи и земельные и садовые участки с домиком снизился на 30%. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В октябре по сравнению с сентябрем 2023 года, на 30% снизились продажи коттеджей, земельных участков и садовых участков с домиком. Тем не менее, цены на них не снижаются. Сниженный спрос связан в первую очередь не столько с сезонностью, сколько с повышением ставок по ипотеке», — рассказала президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», земельные участки будут держаться в цене весь ноябрь. Стоимость их не снижается. Несмотря невысокий спрос, связанный с повышением ипотечных ставок в среднем с 12 до 15%, земельные участки, в том числе и в СНТ продолжают покупать. В 2023 году многие девелоперы перешли к технологиям строительства в зимнее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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