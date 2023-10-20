В Челябинске рухнул спрос на коттеджи и садовые участки с домиком

20 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

В октябре 2023 спрос на коттеджи и садовые участки с домиками снизился на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем, спрос коттеджи и земельные и садовые участки с домиком снизился на 30%. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В октябре по сравнению с сентябрем 2023 года, на 30% снизились продажи коттеджей, земельных участков и садовых участков с домиком. Тем не менее, цены на них не снижаются. Сниженный спрос связан в первую очередь не столько с сезонностью, сколько с повышением ставок по ипотеке», — рассказала президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», земельные участки будут держаться в цене весь ноябрь. Стоимость их не снижается. Несмотря невысокий спрос, связанный с повышением ипотечных ставок в среднем с 12 до 15%, земельные участки, в том числе и в СНТ продолжают покупать. В 2023 году многие девелоперы перешли к технологиям строительства в зимнее время.

В Челябинске в октябре 2023 года, по сравнению с сентябрем, спрос коттеджи и земельные и садовые участки с домиком снизился на 30%. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В октябре по сравнению с сентябрем 2023 года, на 30% снизились продажи коттеджей, земельных участков и садовых участков с домиком. Тем не менее, цены на них не снижаются. Сниженный спрос связан в первую очередь не столько с сезонностью, сколько с повышением ставок по ипотеке», — рассказала президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал», земельные участки будут держаться в цене весь ноябрь. Стоимость их не снижается. Несмотря невысокий спрос, связанный с повышением ипотечных ставок в среднем с 12 до 15%, земельные участки, в том числе и в СНТ продолжают покупать. В 2023 году многие девелоперы перешли к технологиям строительства в зимнее время.