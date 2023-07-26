26 июля 2023

В Челябинской области стали строить больше жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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В первом полугодии 2023 года лидировали по темпам ввода жилья Саткинский, Брединский и Кусинский районы Фото:

В Челябинской области темпы ввода жилья в январе — июне 2023 года выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За январь — июнь текущего года в регионе введено больше 1 млн 145 тысяч квадратных метров жилья, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. С целью сокращения сроков возведения жилья губернатор Алексей Текслер поручил правительству и муниципалитетам оперативно привести административные регламенты предоставления услуг в сфере строительства в соответствие с федеральным законодательством», — рассказали в пресс-службе КСП.

Лидировали в динамике ввода жилья Саткинский МР (+211,9%), Брединский МР (+99,6%), Кусинский МР (+62,3%), Пластовский МР (+55,5%), Кыштымский ГО (+38,4%) районы. Сокращение ввода жилья наблюдается в Чебаркульском ГО (-38,4%), Златоустовском ГО (-42,2%), Еткульском МР (-52,1%), Троицком МР (-65,6%) и Варненском МР (-66,2%) районах.

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В Челябинской области темпы ввода жилья в январе — июне 2023 года выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь — июнь текущего года в регионе введено больше 1 млн 145 тысяч квадратных метров жилья, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. С целью сокращения сроков возведения жилья губернатор Алексей Текслер поручил правительству и муниципалитетам оперативно привести административные регламенты предоставления услуг в сфере строительства в соответствие с федеральным законодательством», — рассказали в пресс-службе КСП. Лидировали в динамике ввода жилья Саткинский МР (+211,9%), Брединский МР (+99,6%), Кусинский МР (+62,3%), Пластовский МР (+55,5%), Кыштымский ГО (+38,4%) районы. Сокращение ввода жилья наблюдается в Чебаркульском ГО (-38,4%), Златоустовском ГО (-42,2%), Еткульском МР (-52,1%), Троицком МР (-65,6%) и Варненском МР (-66,2%) районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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