Сколько зарабатывают мигранты в Свердловской области

Мигранты в Свердловской области зарабатывают 58 тысяч рублей в месяц

Мигранты на Среднем Урале часто сталкиваются с задержкой заработной платы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трудовые мигранты, приезжающие в Свердловскую область, зарабатывают в среднем 58 тысяч рублей в месяц. Эта информация содержится в осеннем докладе УрО РАН (Уральское отделение Российской академии наук), который изучило URA.RU.

«В январе — марте 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 58 095 руб. В том числе в строительстве — 48 817,4 руб., оптовой и розничной торговле — 47 834,1 руб., производстве готовых изделий — 52 975,5 руб., в образовании — 46 502,0 руб.32», — говорится в документе, который подготовили сотрудники Института экономики УрО РАН.

По данным соцопросов, проведенных сотрудниками УрО РАН, из-за своего неофициального трудоустройства или отсутствия «постоянного места занятости» мигранты сталкиваются с проблемами получения заработной платы. «О задержках заработной платы сообщили 30% респондентов, еще 13% сталкивались с невыплатами заработной платы», — отметили авторы доклада, посвященному проблемам мигрантов в регионе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что миграционный отток населения, который возник на фоне спецоперации РФ на Украине, создал давление на рынок труда Екатеринбурга. Больше всего сейчас не хватает людей рабочих специальностей.