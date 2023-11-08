Пермского экс-бойца ЧВК «Вагнер» задержали за рассылку интимных фото школьнице

Непристойные фото приходили школьнице в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего штурмовика ЧВК «Вагнер». По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина отправил непристойные фотографии школьнице. В начале ноября он был задержан.

«В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Оханского городского округа Игоря Гладкова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она пояснила, что 2 сентября мужчина отправил ее дочери через Telegram изображение половых органов, а также сообщения непристойного содержания. В начале ноября отправителя задержали», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

По информации издания, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2006 году, являясь на тот момент несовершеннолетним, он был признан виновным в двух кражах с незаконным проникновением, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в разбое. По совокупности всех этих преступлений суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы с отбывание наказания в колонии строгого режима, из которых он провел за решеткой около трех лет, сообщает «Коммерсант-Пермь».

Год назад пермяк был завербован в ЧВК «Вагнер», в составе которой принял участие в боевых действиях в зоне СВО. После этого был помилован и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.