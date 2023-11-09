Пермячка отсудила у больницы 1,4 млн рублей за смерть младенца

Экспертиза показала, что младенцу не оказали необходимую медицинскую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орджоникидзевский районный суд города Перми обязал больницу имени Архангела Михаила и всех небесных сил выплатить матери умершего новорожденного 1,4 млн рублей. Сначала врачи сообщили, что малыш здоров, но через шесть дней он скончался.

«Орджоникидзевским районным судом г. Перми в пользу мамы взыскано 1,4 млн рублей компенсации морального вреда в связи со смертью новорожденного ребенка. Ответчиком являлась ГБУЗ „Больница Архангела Михаила“, в которой при оказании медицинской помощи были допущены дефекты», — рассказали в пресс-службе Медико-правовой коллегии. Также больницу обязали выплатить 1,1 млн рублей отцу ребенка.

Судебная экспертиза показала, что малыша поздно перевели в отделение реанимации. Было упущено время на оказание медицинской помощи, сообщает 59.ru со ссылкой на юриста Медико-правовой коллегии, представителя потерпевших родителей в суде Ольги Сениной. Кроме того, мама ребенка после родов уточнила у врачей состояние младенца. Они заверили ее, что с ним все хорошо. Так как это была третья беременность, потерпевшая попросила провести ей операцию по стерилизации. Операцию сделали, и больше женщина не сможет иметь детей, добавила адвокат.