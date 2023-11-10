В Челябинске закрывается книжный магазин «Библио-глобус»

В магазинах сети регулярно проходили встречи с писателями и поэтами
В Челябинске 17 ноября прекратит работу крупный книжный магазин «Библио-глобус». Об этом сообщается на официальном сайте торгово-развлекательного комплекса «Фокус», где расположен магазин.
«Мы к вам с невеселыми новостями. По инициативе московского ТД „Библио-глобус“ челябинский магазин прекращает свою работу», — уточняется в сообщении на сайте. Магазин работает в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» до 16 ноября включительно.
«Библио-глобус» был самым крупным книжным магазином в Челябинске. Здесь регулярно проводили встречи с российскими писателями и поэтами.
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