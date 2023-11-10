10 ноября 2023

В Челябинске закрывается книжный магазин «Библио-глобус»

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД "Библио-Глобус". Москва, поклонская наталья
В магазинах сети регулярно проходили встречи с писателями и поэтами Фото:

В Челябинске 17 ноября прекратит работу крупный книжный магазин «Библио-глобус». Об этом сообщается на официальном сайте торгово-развлекательного комплекса «Фокус», где расположен магазин.

«Мы к вам с невеселыми новостями. По инициативе московского ТД „Библио-глобус“ челябинский магазин прекращает свою работу», — уточняется в сообщении на сайте. Магазин работает в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» до 16 ноября включительно.

«Библио-глобус» был самым крупным книжным магазином в Челябинске. Здесь регулярно проводили встречи с российскими писателями и поэтами.

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В Челябинске 17 ноября прекратит работу крупный книжный магазин «Библио-глобус». Об этом сообщается на официальном сайте торгово-развлекательного комплекса «Фокус», где расположен магазин. «Мы к вам с невеселыми новостями. По инициативе московского ТД „Библио-глобус“ челябинский магазин прекращает свою работу», — уточняется в сообщении на сайте. Магазин работает в торгово-развлекательном комплексе «Фокус» до 16 ноября включительно. «Библио-глобус» был самым крупным книжным магазином в Челябинске. Здесь регулярно проводили встречи с российскими писателями и поэтами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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