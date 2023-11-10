10 ноября 2023

Челябинские полицейские вернули хозяину украденный самокат за 45 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы вернуть самокат, полицейским пришлось ехать в другой регион Фото:

Сотрудники полиции Челябинской области потратили 14 часов на дорогу в другой регион, чтобы вернуть жителю Златоуста украденный электросамокат стоимостью 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем telegram-канале.

«Златоустовец отдал на прокат жителю Миасса электросамокат стоимостью 45 тысяч рублей. Но арендатор не собирался его возвращать. Кроме того, мужчина уехал в другой регион», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбудили дело по части первой статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»). Выяснилось, что подозреваемый переехал в другой регион. Ночью лейтенант полиции Александра Робертус и капитан полиции Константин Фокин оперативно выехали за пределы региона. Дорога туда и обратно заняла 14 часов. Полицейские нашли мужчину, укравшего электросамокат, убедили его вернуть имущество и заплатить за аренду.

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Сотрудники полиции Челябинской области потратили 14 часов на дорогу в другой регион, чтобы вернуть жителю Златоуста украденный электросамокат стоимостью 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем telegram-канале. «Златоустовец отдал на прокат жителю Миасса электросамокат стоимостью 45 тысяч рублей. Но арендатор не собирался его возвращать. Кроме того, мужчина уехал в другой регион», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбудили дело по части первой статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества»). Выяснилось, что подозреваемый переехал в другой регион. Ночью лейтенант полиции Александра Робертус и капитан полиции Константин Фокин оперативно выехали за пределы региона. Дорога туда и обратно заняла 14 часов. Полицейские нашли мужчину, укравшего электросамокат, убедили его вернуть имущество и заплатить за аренду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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