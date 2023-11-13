В московском метро произошел сбой из-за человека на путях

Между движением поездов увеличены интервалы
На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за того, что человек вышел на пути. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.
«В метро сбой на фиолетовой ветке. Причина: человек на пути», — говорится в
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