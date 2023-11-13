В московском метро произошел сбой из-за человека на путях

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Станция "Спортивная" Московского метрополитена. Москва, метро
Между движением поездов увеличены интервалы Фото:

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за того, что человек вышел на пути. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«В метро сбой на фиолетовой ветке. Причина: человек на пути», — говорится в telegram-канале Московского метрополитена. Отмечается, что увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

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На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой из-за того, что человек вышел на пути. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена. «В метро сбой на фиолетовой ветке. Причина: человек на пути», — говорится в telegram-канале Московского метрополитена. Отмечается, что увеличены интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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