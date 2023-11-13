Нефтяные компании собираются сделать АЗС в ХМАО доступными для инвалидов

Нефтяные компании «Газпромнефтегаз» и «Лукойл» собираются сделать АЗС в ХМАО доступными для инвалидов. Об этом сообщил официальный сайт властей округа.
«Инициативу об организации условий доступности АЗС для маломобильных граждан поддержали „Лукойл-Уралнефтепродукт“ и „Газпромнефтегаз-Центр“. На данный момент запланировано закончить работы по обустройству мест стоянок с соответствующими знаками, а также устройство кнопок вызова персонала для помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья», — указано на портале властей ХМАО.
Замдиректора депдорхоза ХМАО Руслан Абдрашитов в своем докладе не заседании совета по делам инвалидов рассказал, что в настоящее время на 14 АЗС в ХМАО обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями. На на 12 станциях оборудованы стоянки для инвалидов, на топливных колонках установлены кнопки для вызова персонала.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оборудовали автоматизированные квартиры для инвалидов. Вся техника в таких помещениях работает на дистанционном управлении и управляется с помощью смартфона.
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