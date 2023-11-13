Пермский мотострелок погиб в бою под Бахмутом

Мотострелок из Пермского края Игнатий Сторожев погиб в бою под Бахмутом

14 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Прощание с погибшим воином состоялось на его родине, в селе Юсьва Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 14 ноября простились с младшим сержантом Игнатием Сторожевым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. 30-летний военнослужащий окончил юсьвинский филиал Коми-Пермяцкого агротехникума, а затем прошел срочную службу в рядах российской армии. Военнослужащий решил продолжить службу, подписав контракт, и в сентябре 2022 года отправился на спецоперацию. Погиб в бою вблизи города Бахмут, сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года Игнатий не остался в стороне, видя происходящие события на Украине, прибыл в военкомат, откуда был направлен в зону СВО в составе войсковой мотострелковой части. 24 июля 2023 года, младший сержант Игнатий Сторожев героически погиб в бою вблизи города Бахмут. Он до конца остался верным воинской присяге. Боевые товарищи погибшего воина вспоминают о нем, как о «честном, надежном и порядочном человеке, на которого всегда можно положиться». Прощание с Игнатием и траурная церемония прошли в ДЮСШ «Спарт».

В Пермском крае 14 ноября простились с младшим сержантом Игнатием Сторожевым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. 30-летний военнослужащий окончил юсьвинский филиал Коми-Пермяцкого агротехникума, а затем прошел срочную службу в рядах российской армии. Военнослужащий решил продолжить службу, подписав контракт, и в сентябре 2022 года отправился на спецоперацию. Погиб в бою вблизи города Бахмут, сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года Игнатий не остался в стороне, видя происходящие события на Украине, прибыл в военкомат, откуда был направлен в зону СВО в составе войсковой мотострелковой части. 24 июля 2023 года, младший сержант Игнатий Сторожев героически погиб в бою вблизи города Бахмут. Он до конца остался верным воинской присяге. Боевые товарищи погибшего воина вспоминают о нем, как о «честном, надежном и порядочном человеке, на которого всегда можно положиться». Прощание с Игнатием и траурная церемония прошли в ДЮСШ «Спарт».