13 ноября 2023

Пермский мотострелок погиб в бою под Бахмутом

Мотострелок из Пермского края Игнатий Сторожев погиб в бою под Бахмутом
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, почетный караул, гроб, воинские почести, прощание с погибшим в сво, погибщий в сво
Прощание с погибшим воином состоялось на его родине, в селе Юсьва Фото:

В Пермском крае 14 ноября простились с младшим сержантом Игнатием Сторожевым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. 30-летний военнослужащий окончил юсьвинский филиал Коми-Пермяцкого агротехникума, а затем прошел срочную службу в рядах российской армии. Военнослужащий решил продолжить службу, подписав контракт, и в сентябре 2022 года отправился на спецоперацию. Погиб в бою вблизи города Бахмут, сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В сентябре 2022 года Игнатий не остался в стороне, видя происходящие события на Украине, прибыл в военкомат, откуда был направлен в зону СВО в составе войсковой мотострелковой части. 24 июля 2023 года, младший сержант Игнатий Сторожев героически погиб в бою вблизи города Бахмут. Он до конца остался верным воинской присяге.

Боевые товарищи погибшего воина вспоминают о нем, как о «честном, надежном и порядочном человеке, на которого всегда можно положиться». Прощание с Игнатием и траурная церемония прошли в ДЮСШ «Спарт».

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В Пермском крае 14 ноября простились с младшим сержантом Игнатием Сторожевым, погибшим в ходе участия в специальной военной операции. 30-летний военнослужащий окончил юсьвинский филиал Коми-Пермяцкого агротехникума, а затем прошел срочную службу в рядах российской армии. Военнослужащий решил продолжить службу, подписав контракт, и в сентябре 2022 года отправился на спецоперацию. Погиб в бою вблизи города Бахмут, сообщают местные власти на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В сентябре 2022 года Игнатий не остался в стороне, видя происходящие события на Украине, прибыл в военкомат, откуда был направлен в зону СВО в составе войсковой мотострелковой части. 24 июля 2023 года, младший сержант Игнатий Сторожев героически погиб в бою вблизи города Бахмут. Он до конца остался верным воинской присяге. Боевые товарищи погибшего воина вспоминают о нем, как о «честном, надежном и порядочном человеке, на которого всегда можно положиться». Прощание с Игнатием и траурная церемония прошли в ДЮСШ «Спарт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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