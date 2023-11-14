Экс-депутат Госдумы из Челябинска оспорил приговор за взятку в 3,25 млрд рублей

Вадим Белоусов решил искать защиты в Верховном суде РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Экс-депутат Госдумы, выходец из Челябинска Вадим Белоусов оспорил в Верховном суде приговор за взятки в 3,25 млрд рублей. Это следует из картотеки судебных дел.

Кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда, приговорившего Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, направлена в Судебную коллегию ВС РФ по уголовным делам. Парламентария и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах.

Белоусов не пришел на заседание суда, где ему должны были огласить приговор (10 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей), и покинул РФ — после чего был объявлен в розыск. ФССП пытается взыскать с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Госдума на пленарном заседании 1 ноября досрочно лишила его мандата — формальным поводом стали пропуски заседаний со второй половины 2022 года.

Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.

Скрин: сайт Верховного суда России