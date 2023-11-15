Челябинцам предлагают встретить Новый год в лагере и на снегоходах. Афиша

15 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Одним из активных способов встретить Новый год оказался тур на снегоходах в ночь с 31 декабря на 1 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU Турагентства и базы отдыха Челябинской области утвердили афиши новогодних туров с 30 декабря по 2 января. Согласно подборке URA.RU челябинцы смогут встретить Новый год в турах, походах по нацпарку «Зюраткуль» и лагере для взрослых. При этом в отелях занята уже большая часть номерного фонда. «Свободных мест на проживание с банкетом уже не осталось. Сейчас занято примерно 75% номерного фонда. Остались тарифы с другой частью развлекательной программы и питанием», — сообщили URA.RU на курорте «Утес». Клуб-отель «Золотой пляж» предлагает праздничную программу с проживанием и питанием от 25 тысяч 600 рублей за двоих в номерах и от 31 тысячи 600 рублей в апартаментах. В стоимость включены проживание и завтрак. За дополнительную плату в 14 тысяч рублей открыт вход на банкет, а за 11 тысяч 750 рублей можно встретить Новый год на снегоходах в туре по острову Веры. Стоимость проживания с трехразовым питанием в «Утесе» варьируется от 47 до 59 тысяч 200 рублей за двоих в зависимости от номера. В нее включена анимированная программа на три дня и праздничный салют. В отеле «Еловое» цена тура начинается от 53 тысяч рублей за двоих. При этом банкет предусмотрен для постояльцев, чьи номера стоят от 62 тысяч рублей. Самым дорогостоящим в отеле представлен трехкомнатный люкс — 180 тысяч 500 рублей. Отель «Фонград» предлагает проживание с развлекательной программой от 74 тысяч 800 рублей (полупансион) и 80 тысяч 400 рублей (трехразовое питание). В 50 километрах от Челябинска в новогодние даты будет действовать «детский» лагерь для взрослых. Стоимость поездки составит 11 тысяч рублей за одного человека. При этом в тур принимают постояльцев не моложе 30 лет. Встретить Новый год в нацпарке «Зюраткуль» предлагает клуб «ПоХоду»: за 28 тысяч 400 рублей на двоих туристам обещают домики с удобствами и экскурсии. В турклубе «Пик» стоимость такого путешествия с другой программой на двоих обойдется в 86 тысяч рублей. Рестораны Челябинска начали оглашать цены на новогоднюю ночь в середине октября. Тогда стоимость билета на банкет доходила до 23 тысяч рублей за человека. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турагентства и базы отдыха Челябинской области утвердили афиши новогодних туров с 30 декабря по 2 января. Согласно подборке URA.RU челябинцы смогут встретить Новый год в турах, походах по нацпарку «Зюраткуль» и лагере для взрослых. При этом в отелях занята уже большая часть номерного фонда. «Свободных мест на проживание с банкетом уже не осталось. Сейчас занято примерно 75% номерного фонда. Остались тарифы с другой частью развлекательной программы и питанием», — сообщили URA.RU на курорте «Утес». Клуб-отель «Золотой пляж» предлагает праздничную программу с проживанием и питанием от 25 тысяч 600 рублей за двоих в номерах и от 31 тысячи 600 рублей в апартаментах. В стоимость включены проживание и завтрак. За дополнительную плату в 14 тысяч рублей открыт вход на банкет, а за 11 тысяч 750 рублей можно встретить Новый год на снегоходах в туре по острову Веры. Стоимость проживания с трехразовым питанием в «Утесе» варьируется от 47 до 59 тысяч 200 рублей за двоих в зависимости от номера. В нее включена анимированная программа на три дня и праздничный салют. В отеле «Еловое» цена тура начинается от 53 тысяч рублей за двоих. При этом банкет предусмотрен для постояльцев, чьи номера стоят от 62 тысяч рублей. Самым дорогостоящим в отеле представлен трехкомнатный люкс — 180 тысяч 500 рублей. Отель «Фонград» предлагает проживание с развлекательной программой от 74 тысяч 800 рублей (полупансион) и 80 тысяч 400 рублей (трехразовое питание). В 50 километрах от Челябинска в новогодние даты будет действовать «детский» лагерь для взрослых. Стоимость поездки составит 11 тысяч рублей за одного человека. При этом в тур принимают постояльцев не моложе 30 лет. Встретить Новый год в нацпарке «Зюраткуль» предлагает клуб «ПоХоду»: за 28 тысяч 400 рублей на двоих туристам обещают домики с удобствами и экскурсии. В турклубе «Пик» стоимость такого путешествия с другой программой на двоих обойдется в 86 тысяч рублей. Рестораны Челябинска начали оглашать цены на новогоднюю ночь в середине октября. Тогда стоимость билета на банкет доходила до 23 тысяч рублей за человека.