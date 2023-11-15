Пермь выбилась в лидеры по выполнению плана ЕР перед выборами президента

Пермский край занимает пятое место в России по числу участников конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тесте на знание Конституции (считается, что этот проект направлен на актуализацию мобилизационной базы партии ЕР) приняли участие 200 тысяч пермяков. На последнем селекторе с Москвой на прошлой неделе Пермский регион был в числе лучших: он находится на первом месте в ПФО и на пятом по России, сообщил URA.RU источник в политэлитах региона.

«Были определенные качели: мы и в красной зоне были, и в желтой. Сейчас — в зеленой. На последнем совещании Пермский край называли в числе лидеров. В тесте на знание Конституции приняли участие свыше 200 тысяч человек», — отметил инсайдер.

По его данным, выполнение плана считается от общего числа сторонников партии в мобилизационной базе. У пермской ЕР их порядка 600 тысяч.

В пресс-службе реготделения «Единой России» URA.RU пояснили, что плана по количеству человек нет. На сегодня тест на знание Конституции прошли около 210 тысяч жителей Прикамья, и это действительно один из лучших результатов в ПФО и УрФО. «Реготделение проводит широкое информирование, в том числе через депутатский корпус и местные отделения партии. Уже сейчас видно, что оперативно партия может заинтересовать и мобилизовать сторонников и единомышленников.

Ранее URA.RU сообщало, что Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!» направлен на то, чтобы актуализировать списки сторонников «Единой России» накануне выборов президента. Тем, кто быстро и правильно ответит на вопросы, обещают призы.