В Соликамске настоятели местных храмов освятили магазин «Домострой». Фото

16 ноября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Обряд прошел прямо в торговом центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края освятили новый магазин товаров для дома и ремонта «Домострой». Службу в окружении обоев и сантехники провели настоятели главных храмов города, рассказали в Соликамской епархии РПЦ. «Настоятель кафедрального Спасо-Преображенского собора иерей Кирилл Трофименко в сослужении настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерея Андрея Трофименко и диакона Виталия Никитина освятил новые торговые залы и помещения», — говорится в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Обряд провели по приглашению дирекции магазина. Ранее URA.RU рассказывало, что соликамский священник освятил УАЗ для передачи бойцам СВО. Автомобиль вместе с гуманитарным грузом отправился на фронт. Кое-что из товаров пригодилось священникам Фото: группа Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/solikamskeparh Сотрудники магазина во время обряда занимались своими делами Фото: группа Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте»;https://vk.com/solikamskeparh Стены в квартирах соликамцев будут освящены автоматически Фото: группа Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте»;https://vk.com/solikamskeparh Прослужит ли сантехника дольше после обряда, выяснят покупатели Фото: группа Соликамской епархии в соцсети «ВКонтакте»; https://vk.com/solikamskeparh

В Соликамске Пермского края освятили новый магазин товаров для дома и ремонта «Домострой». Службу в окружении обоев и сантехники провели настоятели главных храмов города, рассказали в Соликамской епархии РПЦ. «Настоятель кафедрального Спасо-Преображенского собора иерей Кирилл Трофименко в сослужении настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерея Андрея Трофименко и диакона Виталия Никитина освятил новые торговые залы и помещения», — говорится в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Обряд провели по приглашению дирекции магазина. Ранее URA.RU рассказывало, что соликамский священник освятил УАЗ для передачи бойцам СВО. Автомобиль вместе с гуманитарным грузом отправился на фронт.