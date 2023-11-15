15 ноября 2023

В Соликамске настоятели местных храмов освятили магазин «Домострой». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , кадило, рпц, обряд освящения
Обряд прошел прямо в торговом центре Фото:

В Соликамске Пермского края освятили новый магазин товаров для дома и ремонта «Домострой». Службу в окружении обоев и сантехники провели настоятели главных храмов города, рассказали в Соликамской епархии РПЦ.

«Настоятель кафедрального Спасо-Преображенского собора иерей Кирилл Трофименко в сослужении настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерея Андрея Трофименко и диакона Виталия Никитина освятил новые торговые залы и помещения», — говорится в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Обряд провели по приглашению дирекции магазина.

Ранее URA.RU рассказывало, что соликамский священник освятил УАЗ для передачи бойцам СВО. Автомобиль вместе с гуманитарным грузом отправился на фронт.

Кое-что из товаров пригодилось священникам
Кое-что из товаров пригодилось священникам
Фото:
Сотрудники магазина во время обряда занимались своими делами
Сотрудники магазина во время обряда занимались своими делами
Фото:
Стены в квартирах соликамцев будут освящены автоматически
Стены в квартирах соликамцев будут освящены автоматически
Фото:
Прослужит ли сантехника дольше после обряда, выяснят покупатели
Прослужит ли сантехника дольше после обряда, выяснят покупатели
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В Соликамске Пермского края освятили новый магазин товаров для дома и ремонта «Домострой». Службу в окружении обоев и сантехники провели настоятели главных храмов города, рассказали в Соликамской епархии РПЦ. «Настоятель кафедрального Спасо-Преображенского собора иерей Кирилл Трофименко в сослужении настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерея Андрея Трофименко и диакона Виталия Никитина освятил новые торговые залы и помещения», — говорится в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Обряд провели по приглашению дирекции магазина. Ранее URA.RU рассказывало, что соликамский священник освятил УАЗ для передачи бойцам СВО. Автомобиль вместе с гуманитарным грузом отправился на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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