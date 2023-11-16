В Березниках банда школьников держит в страхе весь район

16 ноября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Банда школьников избивает и грабит детей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березниках (Пермский край) банда школьников держит в страхе жителей микрорайона Любимов. Подростки грабят детей начальной школы и отбирают у тех покупки. Об этом местная жительница Александра Васильева сообщила в сообществе «Черный Список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Куда обращаться, если полиция не действует?! Живем в микрорайоне Любимов. Здесь есть малолетняя банда. Они грабят ребят начальной школы, отбирают деньги и все что ребята после школы себе покупают. Избивают. Страшно за детей просто уже! А что будет дальше, когда эти малолетние бандиты подрастут??? Буквально несколько минут назад напали на двух мальчиков 2-го класса, начали бить! Я подошла, они вообще никак на взрослых не реагируют», — написала Васильева. В беседе с URA.RU пермячка сообщила, что она лично и соседи этих школьников не единожды обращались в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. «Главарь этой банды живет в неблагополучной семье. Его мать регулярно пьет, у нее трое детей, она на них кричит. Лично видела ее позапрошлым летом утром пьяную, идущую по двору в одной занавеске. А мальчишки эти пакостят в подъезде, во дворе фонарь сломали, но к ответственности их привлечь невозможно из-за того, что им пока нет 16 лет еще», — рассказала Васильева. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 15 ноября в отдел полиции г. Березники поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные заставили ее несовершеннолетнего сына купить им товар в магазине. «По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнили в полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках (Пермский край) банда школьников держит в страхе жителей микрорайона Любимов. Подростки грабят детей начальной школы и отбирают у тех покупки. Об этом местная жительница Александра Васильева сообщила в сообществе «Черный Список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Куда обращаться, если полиция не действует?! Живем в микрорайоне Любимов. Здесь есть малолетняя банда. Они грабят ребят начальной школы, отбирают деньги и все что ребята после школы себе покупают. Избивают. Страшно за детей просто уже! А что будет дальше, когда эти малолетние бандиты подрастут??? Буквально несколько минут назад напали на двух мальчиков 2-го класса, начали бить! Я подошла, они вообще никак на взрослых не реагируют», — написала Васильева. В беседе с URA.RU пермячка сообщила, что она лично и соседи этих школьников не единожды обращались в полицию и органы опеки, но никакой реакции не последовало. «Главарь этой банды живет в неблагополучной семье. Его мать регулярно пьет, у нее трое детей, она на них кричит. Лично видела ее позапрошлым летом утром пьяную, идущую по двору в одной занавеске. А мальчишки эти пакостят в подъезде, во дворе фонарь сломали, но к ответственности их привлечь невозможно из-за того, что им пока нет 16 лет еще», — рассказала Васильева. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Обновлено: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 15 ноября в отдел полиции г. Березники поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные заставили ее несовершеннолетнего сына купить им товар в магазине. «По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — уточнили в полиции.