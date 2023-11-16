В Перми ТРК сделал из фудкорта концертную площадку

В Перми торгово-развлекательный комплекс «Столица» на территории фудкорта открывает концертную площадку. Первым шоу станет выступление хора «Млада» в день рождения Деда Мороза.
«Выступление академического хора „Млада“ в день рождения Деда Мороза станет первым мероприятием в афише нового творческого пространства в ТРК „Столица“», — рассказали URA.RU в хоре. В ТРК пояснили, что в обновленной локации будут проводиться бесплатные выставки, концерты и другие активности для детей и взрослых.
Пермские торговые центры не в первый раз используют свои площади для мероприятий, не связанных с торговлей. Так, в них проводят вечеринки, встречи со знаменитостями, открывают пункты вакцинации.
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