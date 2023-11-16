16 ноября 2023

В Перми ТРК сделал из фудкорта концертную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, подростки, фудкорт, еда
На фудкорте будут давать концерты Фото:

В Перми торгово-развлекательный комплекс «Столица» на территории фудкорта открывает концертную площадку. Первым шоу станет выступление хора «Млада» в день рождения Деда Мороза.

«Выступление академического хора „Млада“ в день рождения Деда Мороза станет первым мероприятием в афише нового творческого пространства в ТРК „Столица“», — рассказали URA.RU в хоре. В ТРК пояснили, что в обновленной локации будут проводиться бесплатные выставки, концерты и другие активности для детей и взрослых.

Пермские торговые центры не в первый раз используют свои площади для мероприятий, не связанных с торговлей. Так, в них проводят вечеринки, встречи со знаменитостями, открывают пункты вакцинации.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми торгово-развлекательный комплекс «Столица» на территории фудкорта открывает концертную площадку. Первым шоу станет выступление хора «Млада» в день рождения Деда Мороза. «Выступление академического хора „Млада“ в день рождения Деда Мороза станет первым мероприятием в афише нового творческого пространства в ТРК „Столица“», — рассказали URA.RU в хоре. В ТРК пояснили, что в обновленной локации будут проводиться бесплатные выставки, концерты и другие активности для детей и взрослых. Пермские торговые центры не в первый раз используют свои площади для мероприятий, не связанных с торговлей. Так, в них проводят вечеринки, встречи со знаменитостями, открывают пункты вакцинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...