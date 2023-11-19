В ХМАО мэрия ищет специалистов, которые займутся техобслуживанием иномарок

Администрация Нижневартовска (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 2,2 миллиона рублей заняться техническим обслуживанием и периодическим ремонтом служебного автопарка, состоящего из 46 машин зарубежного производства. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Предметом контракта является выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту (по заявке заказчика) автомобилей иностранного производства… Общее количество транспортных средств: 46 единиц», — сообщается в опубликованной на портале документации.
В документах также перечислены машины, ремонтом и техобслуживанием которых необходимо будет заняться победителю тендера: KIA Ria, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz Vito, Nissan Teana. Кроме того, в автопарке нижневартовских чиновников значатся Toyota Avensis, Toyota Camry, Renault Duster, Renault Logan и Ford Transit, которым также необходимо техническое обслуживание и ремонт.
В августе этого года президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Как отметил российский лидер, такая мера позволит улучшать качество отечественного автопрома.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.