У продюсера и шоумена Гавриила Гордеева (Гавра), играющего ранее за пермскую команду КВН «Парма», а также выступающего в Comedy Club, родился пятый ребенок. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав фото из лифта больницы.
«Лифтолук счастья!!! Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!» — написал Гордеев, добавив, что не понимает, «почему нет эмодзи „родители с пятью детьми“».
Гавриил Гордеев родился в Перми, он выступал в КВН в составе пермской команды «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Был резидентом Comedy Club. С 2023 года он президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».
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