19 ноября 2023

У ветерана пермского КВН и Comedy Club Гавра родился пятый ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гавриил «Гавр» Гордеев, шоумен, директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер Comedy Radio. Интервью. Екатеринбург, гавр, гордеев гавриил
Гавриил Гордеев рад пополнению в семье (архивное фото) Фото:

У продюсера и шоумена Гавриила Гордеева (Гавра), играющего ранее за пермскую команду КВН «Парма», а также выступающего в Comedy Club, родился пятый ребенок. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав фото из лифта больницы.

«Лифтолук счастья!!! Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!» — написал Гордеев, добавив, что не понимает, «почему нет эмодзи „родители с пятью детьми“».

Гавриил Гордеев родился в Перми, он выступал в КВН в составе пермской команды «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Был резидентом Comedy Club. С 2023 года он президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».

Гавриил Гордеев поделился радостью из роддома
Гавриил Гордеев поделился радостью из роддома
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У продюсера и шоумена Гавриила Гордеева (Гавра), играющего ранее за пермскую команду КВН «Парма», а также выступающего в Comedy Club, родился пятый ребенок. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав фото из лифта больницы. «Лифтолук счастья!!! Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!» — написал Гордеев, добавив, что не понимает, «почему нет эмодзи „родители с пятью детьми“». Гавриил Гордеев родился в Перми, он выступал в КВН в составе пермской команды «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Был резидентом Comedy Club. С 2023 года он президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...