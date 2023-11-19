У ветерана пермского КВН и Comedy Club Гавра родился пятый ребенок. Фото

20 ноября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Гавриил Гордеев рад пополнению в семье (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU У продюсера и шоумена Гавриила Гордеева (Гавра), играющего ранее за пермскую команду КВН «Парма», а также выступающего в Comedy Club, родился пятый ребенок. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав фото из лифта больницы. «Лифтолук счастья!!! Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!» — написал Гордеев, добавив, что не понимает, «почему нет эмодзи „родители с пятью детьми“». Гавриил Гордеев родился в Перми, он выступал в КВН в составе пермской команды «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Был резидентом Comedy Club. С 2023 года он президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Гавриил Гордеев поделился радостью из роддома Фото: Гавриил Гордеев в ТГ https://t.me/telegavr/1005

У продюсера и шоумена Гавриила Гордеева (Гавра), играющего ранее за пермскую команду КВН «Парма», а также выступающего в Comedy Club, родился пятый ребенок. Об этом он сообщил в Telegram, опубликовав фото из лифта больницы. «Лифтолук счастья!!! Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!» — написал Гордеев, добавив, что не понимает, «почему нет эмодзи „родители с пятью детьми“». Гавриил Гордеев родился в Перми, он выступал в КВН в составе пермской команды «Парма» и сборной Пермского края «Друзья». Был резидентом Comedy Club. С 2023 года он президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».