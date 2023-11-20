В Челябинске инвестировать средства выгоднее в дачи, чем в квартиры

«Авито»: В Челябинске вложения в дачи удастся вернуть за полгода

20 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Инвестиции в дачи и дома под посуточную сдачу в аренду удастся вернуть за половину и полтора года соответственно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в ноябре 2023 года покупка дач и загородных домов под посуточную сдачу в аренду окупится за шесть месяцев и полтора года соответственно. Притом, что вложения в квартиру окупятся не менее, чем за шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «Аналитики сравнили время окупаемости квартир в новом и старом фонде, а также загородных домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Челябинской области. Среди всех форматов жилья быстрее всего окупится дача — при стоимости в среднем в 550 тысяч рублей и цене посуточной аренды в пять тысяч рублей, сдавать такой объект посуточно нужно будет меньше полугода. Полную стоимость дома удастся вернуть за чуть больше, чем полтора года, коттеджа — за 4 года», — сообщили в пресс-службе. Таким образом, выгоднее всего в Челябинской области купить дачу за 550 тысяч рублей и сдавать недвижимость в посуточную аренду за пять тысяч рублей, так она окупиться за полгода. Также в «Авито Недвижимость» отметили, квартирам по срокам окупаемости проигрывают только таунхаусы. Такой формат жилья в среднем окупится за 10 лет. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, при выборе между покупкой квартиры или загородного объекта для дальнейшей сдачи также стоит учитывать сезонность, регулярные вложения в ремонт и поддержание хорошего состояния домов. Если квартиры можно сдавать на протяжении всего года, то дачи — только в теплое время года. Несмотря на издержки, основная выгода подобных вложений заключается в том, что затраты на загородную недвижимость фиксируются, а цены на посуточную аренду коттеджей при этом продолжают расти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в ноябре 2023 года покупка дач и загородных домов под посуточную сдачу в аренду окупится за шесть месяцев и полтора года соответственно. Притом, что вложения в квартиру окупятся не менее, чем за шесть лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». «Аналитики сравнили время окупаемости квартир в новом и старом фонде, а также загородных домов, дач, коттеджей и таунхаусов в Челябинской области. Среди всех форматов жилья быстрее всего окупится дача — при стоимости в среднем в 550 тысяч рублей и цене посуточной аренды в пять тысяч рублей, сдавать такой объект посуточно нужно будет меньше полугода. Полную стоимость дома удастся вернуть за чуть больше, чем полтора года, коттеджа — за 4 года», — сообщили в пресс-службе. Таким образом, выгоднее всего в Челябинской области купить дачу за 550 тысяч рублей и сдавать недвижимость в посуточную аренду за пять тысяч рублей, так она окупиться за полгода. Также в «Авито Недвижимость» отметили, квартирам по срокам окупаемости проигрывают только таунхаусы. Такой формат жилья в среднем окупится за 10 лет. По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, при выборе между покупкой квартиры или загородного объекта для дальнейшей сдачи также стоит учитывать сезонность, регулярные вложения в ремонт и поддержание хорошего состояния домов. Если квартиры можно сдавать на протяжении всего года, то дачи — только в теплое время года. Несмотря на издержки, основная выгода подобных вложений заключается в том, что затраты на загородную недвижимость фиксируются, а цены на посуточную аренду коттеджей при этом продолжают расти.