Мэром самого оппозиционного пермского города станет полковник полиции

В конкурсе участвовали восемь человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Конкурсная комиссия по отбору главы оппозиционного Чайковского определила двух кандидатов, которые будут претендовать на кресло мэра. Во второй тур из восьми претендентов вышли замглавы округа, полковник полиции в отставке Алексей Агафонов и начальник управления ЖКХ и транспорта мэрии Виталий Астафьев, сообщает telegram-канал «На местах». Газовик Денис Литаврин, которого считали основным претендентом на пост, конкурсный отбор не прошел.

«По итогам заседания конкурсной комиссии на пост главы Чайковского округа будут претендовать два кандидата: первый заместитель главы администрации округа, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления ЖКХ и транспорта Виталий Астафьев. Вопрос об избрании главы округа рассмотрят на заседании Думы 29 ноября», — говорится в сообщении.

Всего в конкурсе участвовали восемь человек. Помимо Агафонова и Астафьева, это были депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков, руководитель ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Чайковскому городскому округу» Вячеслав Трубников, начальник грузового участка склад «Чайковский» ООО «Пермский гравий» Олег Ведров, депутат Чайковской думы от «Новых людей» Николай Богданов, газовик Денис Литаврин и бывший член молодежного парламента Пермского края Иван Юрков.

Ранее в политэлитах звучало мнение, что Денис Литаврин, которого на пост главы Чайковского лоббировал вице-губернатор Кировской области Евгений Габсаматов, станет техническим кандидатом для Агафонова. А после займет высокий пост в мэрии.