Депутат пермского заксобрания борется с полковником полиции за пост мэра

На конкурс по отбору мэра Чайковского заявились шесть человек

08 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Алексей Наборщиков в 2021 году стал депутатом благодаря поддержке жителей Чайковского Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края от КПРФ Алексей Наборщиков подал заявку на участие в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Помимо него, документы подали также замглавы города полковник полиции Алексей Агафонов, газовик Денис Литаврин и бывший член молодежного парламента Пермского края Иван Юрков, сообщил источник URA.RU в администрации губернатора. Всего заявки подали шесть человек, но фамилии еще двух источник не раскрыл. «Срок подачи заявок заканчивается 9 ноября. Основной наплыв будет сегодня — завтра», — отметил собеседник. Алексей Наборщиков подтвердил URA.RU, что подал заявку. Среди его основных программных заявлений — увеличение инвестиций в округ и решение давней проблемы с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок. По его словам, он уже встретился с министром ЖКХ Артемом Балахниным и договорился о механизмах исправления ситуации. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу мэрии Чайковского. На момент публикации ответ не был получен. О том, что Наборщиков намерен принять участие в конкурсе, он объявлял еще в начале года. Занимавший пост главы на протяжении нескольких лет Юрий Востриков не будет претендовать на новый срок. Ожидается, что ставка будет сделана на Алексея Агафонова. Его техническим кандидатом, скорее всего, станет Денис Литаврин, который в перспективе может стать заместителем главы округа. Конкурс пройдет 20 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат заксобрания Пермского края от КПРФ Алексей Наборщиков подал заявку на участие в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Помимо него, документы подали также замглавы города полковник полиции Алексей Агафонов, газовик Денис Литаврин и бывший член молодежного парламента Пермского края Иван Юрков, сообщил источник URA.RU в администрации губернатора. Всего заявки подали шесть человек, но фамилии еще двух источник не раскрыл. «Срок подачи заявок заканчивается 9 ноября. Основной наплыв будет сегодня — завтра», — отметил собеседник. Алексей Наборщиков подтвердил URA.RU, что подал заявку. Среди его основных программных заявлений — увеличение инвестиций в округ и решение давней проблемы с несвоевременным вывозом мусора с контейнерных площадок. По его словам, он уже встретился с министром ЖКХ Артемом Балахниным и договорился о механизмах исправления ситуации. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу мэрии Чайковского. На момент публикации ответ не был получен. О том, что Наборщиков намерен принять участие в конкурсе, он объявлял еще в начале года. Занимавший пост главы на протяжении нескольких лет Юрий Востриков не будет претендовать на новый срок. Ожидается, что ставка будет сделана на Алексея Агафонова. Его техническим кандидатом, скорее всего, станет Денис Литаврин, который в перспективе может стать заместителем главы округа. Конкурс пройдет 20 ноября.