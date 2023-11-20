Депутат Вихарев протестировал екатеринбуржцев на знание Конституции РФ. Фото

21 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

12 декабря Конституции РФ исполняется 30 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В честь 30-летия Конституции РФ партия «Единая Россия» запустила онлайн-конкурс, в рамках которого всем желающим предложили пройти тест на знание основного закона страны. Чтобы привлечь к участию как можно больше людей, на улицы и в торговые центры Екатеринбурга вышли добровольцы из Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. «На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе. Каждый, кто прошел тестирование на сайте „ЕР“, получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции», — написал Вихарев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что депутат провел классный час на тему 30-летия Конституции РФ для учеников 10-11 классов и подарил школьникам по печатной версии основного закона страны, рассказал про его историю, показал исторический фильм по этой теме. Всего в волонтерском центре Алексея Вихарева числятся порядка 100 человек. Они регулярно принимают участие в общественно-значимых мероприятиях. Волонтеры из центра Вихарева предлагали пройти опрос посетителям торговых центров Фото: Алексей Вихарев Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции РФ Фото: Алексей Вихарев Всего в волонтерском центре депутата порядка 100 человек Фото: Алексей Вихарев

В честь 30-летия Конституции РФ партия «Единая Россия» запустила онлайн-конкурс, в рамках которого всем желающим предложили пройти тест на знание основного закона страны. Чтобы привлечь к участию как можно больше людей, на улицы и в торговые центры Екатеринбурга вышли добровольцы из Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. «На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе. Каждый, кто прошел тестирование на сайте „ЕР“, получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции», — написал Вихарев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что депутат провел классный час на тему 30-летия Конституции РФ для учеников 10-11 классов и подарил школьникам по печатной версии основного закона страны, рассказал про его историю, показал исторический фильм по этой теме. Всего в волонтерском центре Алексея Вихарева числятся порядка 100 человек. Они регулярно принимают участие в общественно-значимых мероприятиях.