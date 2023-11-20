20 ноября 2023

Депутат Вихарев протестировал екатеринбуржцев на знание Конституции РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, конституция рф
12 декабря Конституции РФ исполняется 30 лет Фото:

В честь 30-летия Конституции РФ партия «Единая Россия» запустила онлайн-конкурс, в рамках которого всем желающим предложили пройти тест на знание основного закона страны. Чтобы привлечь к участию как можно больше людей, на улицы и в торговые центры Екатеринбурга вышли добровольцы из Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева.

«На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе. Каждый, кто прошел тестирование на сайте „ЕР“, получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции», — написал Вихарев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что депутат провел классный час на тему 30-летия Конституции РФ для учеников 10-11 классов и подарил школьникам по печатной версии основного закона страны, рассказал про его историю, показал исторический фильм по этой теме. Всего в волонтерском центре Алексея Вихарева числятся порядка 100 человек. Они регулярно принимают участие в общественно-значимых мероприятиях.

Волонтеры из центра Вихарева предлагали пройти опрос посетителям торговых центров
Волонтеры из центра Вихарева предлагали пройти опрос посетителям торговых центров
Фото:
Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции РФ
Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции РФ
Фото:
Всего в волонтерском центре депутата порядка 100 человек
Всего в волонтерском центре депутата порядка 100 человек
Фото:

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В честь 30-летия Конституции РФ партия «Единая Россия» запустила онлайн-конкурс, в рамках которого всем желающим предложили пройти тест на знание основного закона страны. Чтобы привлечь к участию как можно больше людей, на улицы и в торговые центры Екатеринбурга вышли добровольцы из Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. «На этой неделе мои волонтеры-помощники вышли на улицы Екатеринбурга и помогли горожанам принять участие в этом онлайн-конкурсе. Каждый, кто прошел тестирование на сайте „ЕР“, получил сертификат участника конкурса и, самое главное, повысил или закрепил свои знания о Конституции», — написал Вихарев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что депутат провел классный час на тему 30-летия Конституции РФ для учеников 10-11 классов и подарил школьникам по печатной версии основного закона страны, рассказал про его историю, показал исторический фильм по этой теме. Всего в волонтерском центре Алексея Вихарева числятся порядка 100 человек. Они регулярно принимают участие в общественно-значимых мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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