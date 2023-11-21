Сокамерники опекуна погибшего Далера Бобиева дали характеристику обвиняемой

22 ноября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Веронике Наумовой 22 ноября продлят меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Сокамерники Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, назвали ее доброй и умеющей расположить к себе. При этом, по их мнению, она может быть хитрой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Наумова умеет находить подход к людям и располагать к себе. С сокамерницами у нее хорошие взаимоотношения, ее называют доброй», — отметил собеседник агентства. Однако он добавил, что Наумова в нужный момент может и постоять за себя. «Еще сокамерницы говорят, что Наумова может хитрить. Из-за этого им стало понятно, почему она так ловко водила за нос всех в первые дни поисков мальчика», — добавил инсайдер. Ранее одна из сокамерниц назвала Наумову социопаткой. Днем 22 ноября стало известно, что Наумова сменила адвоката. По словам источника URA.RU, женщина была недовольна работой своего прежнего защитника. История с поисками Бобиева началась 26 июня. Тогда Наумова заявила в полицию о пропаже ребенка. Искать ребенка вышли тысячи волонтеров и спасателей. Малыша обнаружили мертвым через три дня. Его тело было в гараже, которые принадлежит семье Наумовых. После этого следователи установили, что ребенок умер задолго до сообщения о пропаже. Сама Наумова сказала, что Бобиев умер 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Женщину поместили под стражу. Актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сокамерники Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего 6-летнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, назвали ее доброй и умеющей расположить к себе. При этом, по их мнению, она может быть хитрой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Наумова умеет находить подход к людям и располагать к себе. С сокамерницами у нее хорошие взаимоотношения, ее называют доброй», — отметил собеседник агентства. Однако он добавил, что Наумова в нужный момент может и постоять за себя. «Еще сокамерницы говорят, что Наумова может хитрить. Из-за этого им стало понятно, почему она так ловко водила за нос всех в первые дни поисков мальчика», — добавил инсайдер. Ранее одна из сокамерниц назвала Наумову социопаткой. Днем 22 ноября стало известно, что Наумова сменила адвоката. По словам источника URA.RU, женщина была недовольна работой своего прежнего защитника. История с поисками Бобиева началась 26 июня. Тогда Наумова заявила в полицию о пропаже ребенка. Искать ребенка вышли тысячи волонтеров и спасателей. Малыша обнаружили мертвым через три дня. Его тело было в гараже, которые принадлежит семье Наумовых. После этого следователи установили, что ребенок умер задолго до сообщения о пропаже. Сама Наумова сказала, что Бобиев умер 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Женщину поместили под стражу. Актуальная информация о громком деле — в сюжете URA.RU.