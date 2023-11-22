В Пермском крае продлили ограничение движения на дорогах

Движение для грузового транспорта закрыли до 18:00 23 ноября
На дорогах Пермского края продлили ограничение движения для грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Пермского края.
«В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта продлевается до 18 часов 00 минут 23 ноября», — сказано в сообщении. Ранее ограничение движения было объявлено до 15:00 22 ноября.
Ограничения ввели на дорогах:
- М-7 «Волга» на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округах.
- Р-242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округах и в Суксунском городском округе.
Ранее URA.RU рассказало, что большегрузам ограничили движение еще по нескольким трассам в Пермском крае. Оно действует с 21 ноября.
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