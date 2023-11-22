В Пермском крае продлили ограничение движения на дорогах

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, дальнобойщики, сотрудник полиции, гибдд, дпс, грузовой автомобиль
Движение для грузового транспорта закрыли до 18:00 23 ноября Фото:

На дорогах Пермского края продлили ограничение движения для грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Пермского края.

«В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта продлевается до 18 часов 00 минут 23 ноября», — сказано в сообщении. Ранее ограничение движения было объявлено до 15:00 22 ноября.

Ограничения ввели на дорогах:

  • М-7 «Волга» на территории Большесосновского муниципального округа, Очерского, Нытвенского и Краснокамского городских округах.
  • Р-242 «Пермь — Екатеринбург» на территории Пермского и Кунгурского муниципальных округах и в Суксунском городском округе.

Ранее URA.RU рассказало, что большегрузам ограничили движение еще по нескольким трассам в Пермском крае. Оно действует с 21 ноября.

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На дорогах Пермского края продлили ограничение движения для грузового автомобильного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Пермского края. «В связи с прохождением неблагоприятных метеорологических явлений временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта продлевается до 18 часов 00 минут 23 ноября», — сказано в сообщении. Ранее ограничение движения было объявлено до 15:00 22 ноября. Ограничения ввели на дорогах: Ранее URA.RU рассказало, что большегрузам ограничили движение еще по нескольким трассам в Пермском крае. Оно действует с 21 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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