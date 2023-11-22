22 ноября 2023

Счетная палата РФ проверит челябинские больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
Эксперты проверят эффективность расходования средств в медорганизациях Челябинской области Фото:

Счетная палата РФ проверит шесть челябинских больниц, а также территориальный ФОМС и региональный минздрав. Ревизоры оценят эффективность расходования средств, сообщили в telegram-канале КСП Челябинской области.

«Приступили к проведению экспертно-аналитического мероприятия „Аудит использования средств обязательного страхования медицинскими организациями“ совместно со Счетной палатой РФ. Объекты проверки: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Министерство здравоохранения Челябинской области, а также шесть больниц», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что аналитики проверят медорганизации, которые участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий. Это ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 6», ГБУЗ «Районная больница села Миасское», ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Коркино», ГАУЗ «Городская больница № 2 города Магнитогорск» и ГАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1 Челябинска». Ревизоры оценят эффективность использования средств ОМС, а также приобретения и использования имущества.

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Счетная палата РФ проверит шесть челябинских больниц, а также территориальный ФОМС и региональный минздрав. Ревизоры оценят эффективность расходования средств, сообщили в telegram-канале КСП Челябинской области. «Приступили к проведению экспертно-аналитического мероприятия „Аудит использования средств обязательного страхования медицинскими организациями“ совместно со Счетной палатой РФ. Объекты проверки: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Министерство здравоохранения Челябинской области, а также шесть больниц», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве рассказали, что аналитики проверят медорганизации, которые участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий. Это ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 6», ГБУЗ «Районная больница села Миасское», ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Коркино», ГАУЗ «Городская больница № 2 города Магнитогорск» и ГАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1 Челябинска». Ревизоры оценят эффективность использования средств ОМС, а также приобретения и использования имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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