Счетная палата РФ проверит челябинские больницы

Счетная палата РФ проверит шесть челябинских больниц, а также территориальный ФОМС и региональный минздрав. Ревизоры оценят эффективность расходования средств, сообщили в telegram-канале КСП Челябинской области.
«Приступили к проведению экспертно-аналитического мероприятия „Аудит использования средств обязательного страхования медицинскими организациями“ совместно со Счетной палатой РФ. Объекты проверки: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и Министерство здравоохранения Челябинской области, а также шесть больниц», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве рассказали, что аналитики проверят медорганизации, которые участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий. Это ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 6», ГБУЗ «Районная больница села Миасское», ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Коркино», ГАУЗ «Городская больница № 2 города Магнитогорск» и ГАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница № 1 Челябинска». Ревизоры оценят эффективность использования средств ОМС, а также приобретения и использования имущества.
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