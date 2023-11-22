Власти челябинского района, где дети на удаленке, пообещали ремонт дороги

23 ноября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Администрация района готовит смету на частичный ремонт дороги к деревне Печенкино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Красноармейского района Челябинской области пообещали участками отремонтировать дорогу от деревни Печенкино, школьники которой переведены на дистанционное обучение из-за состояния проезжей части. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе районной администрации. «Комиссия выезжала на участок дороги от трассы — обход города Челябинска, до деревни Печенкино. Принято решение о подготовке сметной документации на ремонт дороги участками. Начало работ запланировано на весну 2024 года», — уточнили в администрации. В пресс-службе также отметили, что администрация Луговского сельского поселения в весенне-летний и осенний периоды грейдировали и отсыпали сложные участки. Там, где проходит искусственный канал, установят барьер. Кроме того, школьники на данный момент обеспечены транспортом. Поиски нового водителя школьного автобуса продолжаются. Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил региональной прокуратуре проверить информацию о переводе школьников на дистанционное обучение. Родители одного из школьников из деревни Печенкино рассказали URA.RU о том, что дети больше недели учатся на дому из-за уволившегося водителя, отказавшегося возить детей по бездорожью. Ранее в администрации муниципалитета заявили, что водитель уволился из-за маленькой зарплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Красноармейского района Челябинской области пообещали участками отремонтировать дорогу от деревни Печенкино, школьники которой переведены на дистанционное обучение из-за состояния проезжей части. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе районной администрации. «Комиссия выезжала на участок дороги от трассы — обход города Челябинска, до деревни Печенкино. Принято решение о подготовке сметной документации на ремонт дороги участками. Начало работ запланировано на весну 2024 года», — уточнили в администрации. В пресс-службе также отметили, что администрация Луговского сельского поселения в весенне-летний и осенний периоды грейдировали и отсыпали сложные участки. Там, где проходит искусственный канал, установят барьер. Кроме того, школьники на данный момент обеспечены транспортом. Поиски нового водителя школьного автобуса продолжаются. Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил региональной прокуратуре проверить информацию о переводе школьников на дистанционное обучение. Родители одного из школьников из деревни Печенкино рассказали URA.RU о том, что дети больше недели учатся на дому из-за уволившегося водителя, отказавшегося возить детей по бездорожью. Ранее в администрации муниципалитета заявили, что водитель уволился из-за маленькой зарплаты.