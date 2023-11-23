Депутат челябинского заксобрания возглавил компанию, купившую завод в Петербурге

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Выборы. Челябинск., пашин виталий
Виталий Пашин уверен, что его новый пост не помешает депутатской деятельности в Челябинске Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил АО «Строительство и девелопмент» (Москва) (СИД), купившую завода «Петросталь» в Санкт-Петербурге. Как сообщил Пашин URA.RU, офис будет находиться в Челябинске.

«100% акций „Петростали“ приобрело московское АО „Строительство и девелопмент“ (СИД). Руководит АО СИД Виталий Львович Пашин, в должность гендиректора он вступил буквально на днях, 16 ноября», — сообщает издание «Фонтанка».

В разговоре с URA.RU, Пашин подчеркнул, что работа в компании и на «Петростали» не будет мешать его депутатской деятельности. В ЗСО он занимает должность на неосвобожденной основе.

«Головной офис АО „Строительство и девелопмент“ будет находиться в Челябинске. Буду работать на два города — Санкт-Петербург и Челябинск», — заявил URA.RU депутат. При этом не стал раскрывать подробности покупки «Петростали».

В челябинском ЗСО Пашин входит во фракцию ЛДПР. Он также руководит региональным отделением партии. С 2016 по 2021 год Пашин был депутатом Госдумы РФ по спискам ЛДПР.

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Депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил АО «Строительство и девелопмент» (Москва) (СИД), купившую завода «Петросталь» в Санкт-Петербурге. Как сообщил Пашин URA.RU, офис будет находиться в Челябинске. «100% акций „Петростали“ приобрело московское АО „Строительство и девелопмент“ (СИД). Руководит АО СИД Виталий Львович Пашин, в должность гендиректора он вступил буквально на днях, 16 ноября», — сообщает издание «Фонтанка». В разговоре с URA.RU, Пашин подчеркнул, что работа в компании и на «Петростали» не будет мешать его депутатской деятельности. В ЗСО он занимает должность на неосвобожденной основе. «Головной офис АО „Строительство и девелопмент“ будет находиться в Челябинске. Буду работать на два города — Санкт-Петербург и Челябинск», — заявил URA.RU депутат. При этом не стал раскрывать подробности покупки «Петростали». В челябинском ЗСО Пашин входит во фракцию ЛДПР. Он также руководит региональным отделением партии. С 2016 по 2021 год Пашин был депутатом Госдумы РФ по спискам ЛДПР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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