Депутат челябинского заксобрания возглавил компанию, купившую завод в Петербурге

23 ноября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин уверен, что его новый пост не помешает депутатской деятельности в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил АО «Строительство и девелопмент» (Москва) (СИД), купившую завода «Петросталь» в Санкт-Петербурге. Как сообщил Пашин URA.RU, офис будет находиться в Челябинске. «100% акций „Петростали“ приобрело московское АО „Строительство и девелопмент“ (СИД). Руководит АО СИД Виталий Львович Пашин, в должность гендиректора он вступил буквально на днях, 16 ноября», — сообщает издание «Фонтанка». В разговоре с URA.RU, Пашин подчеркнул, что работа в компании и на «Петростали» не будет мешать его депутатской деятельности. В ЗСО он занимает должность на неосвобожденной основе. «Головной офис АО „Строительство и девелопмент“ будет находиться в Челябинске. Буду работать на два города — Санкт-Петербург и Челябинск», — заявил URA.RU депутат. При этом не стал раскрывать подробности покупки «Петростали». В челябинском ЗСО Пашин входит во фракцию ЛДПР. Он также руководит региональным отделением партии. С 2016 по 2021 год Пашин был депутатом Госдумы РФ по спискам ЛДПР.

Депутат заксобрания Челябинской области Виталий Пашин возглавил АО «Строительство и девелопмент» (Москва) (СИД), купившую завода «Петросталь» в Санкт-Петербурге. Как сообщил Пашин URA.RU, офис будет находиться в Челябинске. «100% акций „Петростали“ приобрело московское АО „Строительство и девелопмент“ (СИД). Руководит АО СИД Виталий Львович Пашин, в должность гендиректора он вступил буквально на днях, 16 ноября», — сообщает издание «Фонтанка». В разговоре с URA.RU, Пашин подчеркнул, что работа в компании и на «Петростали» не будет мешать его депутатской деятельности. В ЗСО он занимает должность на неосвобожденной основе. «Головной офис АО „Строительство и девелопмент“ будет находиться в Челябинске. Буду работать на два города — Санкт-Петербург и Челябинск», — заявил URA.RU депутат. При этом не стал раскрывать подробности покупки «Петростали». В челябинском ЗСО Пашин входит во фракцию ЛДПР. Он также руководит региональным отделением партии. С 2016 по 2021 год Пашин был депутатом Госдумы РФ по спискам ЛДПР.