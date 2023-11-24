ФСБ задержала жителя Феодосии за помощь Украине
Жителя Феодосии задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Мужчина переправлял комплектующие к военной авиационной технике на Украину, говорится в пресс-релизе.
«В городе Феодосия республики Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“, задержан гражданин РФ», — сообщили в ФСБ. Там объяснили, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами. Под их влиянием он переправлял на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства. Уточняется, что мужчина получал денежное вознаграждение.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!