В Крыму задержали мужчину, спонсировавшего ВСУ авиационными запчастями. Видео

ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, фсб
ФСБ задержала жителя Феодосии за помощь Украине Фото:

Жителя Феодосии задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Мужчина переправлял комплектующие к военной авиационной технике на Украину, говорится в пресс-релизе.

«В городе Феодосия республики Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“, задержан гражданин РФ», — сообщили в ФСБ. Там объяснили, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами. Под их влиянием он переправлял на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства. Уточняется, что мужчина получал денежное вознаграждение.

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Жителя Феодосии задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ РФ. Мужчина переправлял комплектующие к военной авиационной технике на Украину, говорится в пресс-релизе. «В городе Феодосия республики Крым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“, задержан гражданин РФ», — сообщили в ФСБ. Там объяснили, что задержанный был завербован украинскими спецслужбами. Под их влиянием он переправлял на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства. Уточняется, что мужчина получал денежное вознаграждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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