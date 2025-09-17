В Краснодар вылетел первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы. Скрин

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» отправился из Шереметьево в аэропорт Краснодара
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» отправился из Шереметьево в аэропорт Краснодара Фото:

Первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы в Краснодар вылетел 17 сентября 2025 года, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Аэропорт Краснодара возобновил работу 11 сентября после закрытия в феврале 2022 года по соображениям безопасности.

Аэропорт Краснодара, закрытый с начала 2022 года, начал принимать рейсы после обеспечения безопасности, подтвержденной Росавиацией. Первый регулярный рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот» 17 сентября. «Победа» запустит полеты из Москвы (Внуково) с 19 сентября, а S7 Airlines начнет рейсы с 26 октября: четыре раза в неделю из Москвы и шесть раз из Новосибирска.

«Аэрофлот» также планирует в сентябре открыть рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани, Новосибирска, а также международные рейсы в Ереван, Стамбул и Дубай.

