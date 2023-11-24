Возле «Гринвича» произошла коммунальная авария (архивное фото)
В Екатеринбурге возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Возле „Гринвича“ на улице 8 Марта коммунальная авария», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Улицу затопило в ночь на 25 ноября.
Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию ЕМУП «Водоканала», там посоветовали обратиться в Горводопровод, однако до них дозвониться не удалось. Редакция направила запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал».
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