24 ноября 2023

В Екатеринбурге затопило улицу возле ТРЦ «Гринвич». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, гринвич, вечерний город, вечерний екатеринбург
Возле «Гринвича» произошла коммунальная авария (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Возле „Гринвича“ на улице 8 Марта коммунальная авария», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Улицу затопило в ночь на 25 ноября.

Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию ЕМУП «Водоканала», там посоветовали обратиться в Горводопровод, однако до них дозвониться не удалось. Редакция направила запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал».

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В Екатеринбурге возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу. Информация об этом появилась в соцсетях. «Возле „Гринвича“ на улице 8 Марта коммунальная авария», — сообщили в telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург». Улицу затопило в ночь на 25 ноября. Корреспондент URA.RU позвонил на горячую линию ЕМУП «Водоканала», там посоветовали обратиться в Горводопровод, однако до них дозвониться не удалось. Редакция направила запрос в пресс-службу ЕМУП «Водоканал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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