25 ноября 2023

ГИБДД призывает челябинцев отказаться от дальних поездок из-за гололедицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололед. Курган , снег, лед, погода, автомобиль, гололед, зима, наледь, машина
В гололед двигаться на дороге следует на пониженной передачи с соблюдением дистанции Фото:

В связи с возможными осадками в виде дождя со снегом и образованием гололедицы на дорогах Челябинской области Госавтоинспекция призывает 26 ноября водителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«На территории Челябинской области сегодня, 26 ноября 2023 года, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На дороге может образоваться гололедица. С учетом прогноза Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Если все-таки поездку отложить не получается, то инспекторы рекомендуют быть внимательнее, проявляя осторожность на дорогах. Двигаться следует на пониженной передаче с соблюдением дистанции.

В субботу, 25 ноября, ГИБДД призывали воздержаться от поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. После выпадения осадков на проезжей части возможно образование льда.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с возможными осадками в виде дождя со снегом и образованием гололедицы на дорогах Челябинской области Госавтоинспекция призывает 26 ноября водителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «На территории Челябинской области сегодня, 26 ноября 2023 года, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На дороге может образоваться гололедица. С учетом прогноза Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Если все-таки поездку отложить не получается, то инспекторы рекомендуют быть внимательнее, проявляя осторожность на дорогах. Двигаться следует на пониженной передаче с соблюдением дистанции. В субботу, 25 ноября, ГИБДД призывали воздержаться от поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. После выпадения осадков на проезжей части возможно образование льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...