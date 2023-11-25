ГИБДД призывает челябинцев отказаться от дальних поездок из-за гололедицы

В гололед двигаться на дороге следует на пониженной передачи с соблюдением дистанции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с возможными осадками в виде дождя со снегом и образованием гололедицы на дорогах Челябинской области Госавтоинспекция призывает 26 ноября водителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«На территории Челябинской области сегодня, 26 ноября 2023 года, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. На дороге может образоваться гололедица. С учетом прогноза Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Если все-таки поездку отложить не получается, то инспекторы рекомендуют быть внимательнее, проявляя осторожность на дорогах. Двигаться следует на пониженной передаче с соблюдением дистанции.

В субботу, 25 ноября, ГИБДД призывали воздержаться от поездок в связи с надвигающимся дождевым фронтом. После выпадения осадков на проезжей части возможно образование льда.