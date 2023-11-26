26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Пермячку осудили за систематическое спаивание подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка регулярно употребляла алкоголь вместе с несовершеннолетним Фото:

Суд приговорил 27-летнюю жительницу Добрянки (Пермский край) к обязательным работам за систематическое спаивание подростка. Соответствующая информация опубликована на сайте горсуда.

«Установлено, что 27-летняя подсудимая, зная о возрасте несовершеннолетнего потерпевшего, систематически вовлекала его в совершение антиобщественных действий — распитие алкоголя. Жительнице Добрянки вынесен обвинительный приговор», — написано на сайте ведомства.

Пермячка свою вину признала полностью. Суд учел, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Жительнице Прикамье назначили 300 часов обязательных работ.

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Суд приговорил 27-летнюю жительницу Добрянки (Пермский край) к обязательным работам за систематическое спаивание подростка. Соответствующая информация опубликована на сайте горсуда. «Установлено, что 27-летняя подсудимая, зная о возрасте несовершеннолетнего потерпевшего, систематически вовлекала его в совершение антиобщественных действий — распитие алкоголя. Жительнице Добрянки вынесен обвинительный приговор», — написано на сайте ведомства. Пермячка свою вину признала полностью. Суд учел, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Жительнице Прикамье назначили 300 часов обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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