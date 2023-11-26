Пермячку осудили за систематическое спаивание подростка

Пермячка регулярно употребляла алкоголь вместе с несовершеннолетним
Суд приговорил 27-летнюю жительницу Добрянки (Пермский край) к обязательным работам за систематическое спаивание подростка. Соответствующая информация опубликована на сайте горсуда.
«Установлено, что 27-летняя подсудимая, зная о возрасте несовершеннолетнего потерпевшего, систематически вовлекала его в совершение антиобщественных действий — распитие алкоголя. Жительнице Добрянки вынесен обвинительный приговор», — написано на сайте ведомства.
Пермячка свою вину признала полностью. Суд учел, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Жительнице Прикамье назначили 300 часов обязательных работ.
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