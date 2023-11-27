В Челябинске на 60% подорожали квартиры в новостройках. Инфографика

Квартиры в челябинских новостройках подорожали до 145 тысяч рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, подъемный кран, академический район, недвижимость, ипотека, застройка, долевое строительство, ночь, новостройки, строительство, стройплощадка, покупка жилья, строительство жилья, многоквартирные дома, строительство жилого комплекса
Стоимость новых квартир в Челябинске поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 60%. Цена поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказала URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость нового жилья в новостройках увеличилась на 60%. Осенью 2022 года стоимость новых квартир на первичном рынке жилья составляла 90 тысяч рублей. К ноябрю 2023 года цена выросла до 145 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила URA.RU Кушнова.

В регионе в ноябре 2023 года самыми популярными у челябинцев стали квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. Стоимость такого жилья на данный момент составляет 6,4 млн рублей.

Квартиры на первичном рынке недвижимости обогнали по стоимости вторичное жилье и за 2023 год стали стоить вдвое больше
Квартиры на первичном рынке недвижимости обогнали по стоимости вторичное жилье и за 2023 год стали стоить вдвое больше
Стоимость квартир в челябинских новостройках в 2023 году выросла в связи с высоким спросом на первичное жилье, а также с дисбалансом на ипотечном рынке
Стоимость квартир в челябинских новостройках в 2023 году выросла в связи с высоким спросом на первичное жилье, а также с дисбалансом на ипотечном рынке

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 60%. Цена поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказала URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость нового жилья в новостройках увеличилась на 60%. Осенью 2022 года стоимость новых квартир на первичном рынке жилья составляла 90 тысяч рублей. К ноябрю 2023 года цена выросла до 145 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила URA.RU Кушнова. В регионе в ноябре 2023 года самыми популярными у челябинцев стали квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. Стоимость такого жилья на данный момент составляет 6,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...