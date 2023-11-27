В Челябинске на 60% подорожали квартиры в новостройках. Инфографика

Квартиры в челябинских новостройках подорожали до 145 тысяч рублей за квадрат

27 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость новых квартир в Челябинске поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадрат Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 60%. Цена поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказала URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость нового жилья в новостройках увеличилась на 60%. Осенью 2022 года стоимость новых квартир на первичном рынке жилья составляла 90 тысяч рублей. К ноябрю 2023 года цена выросла до 145 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила URA.RU Кушнова. В регионе в ноябре 2023 года самыми популярными у челябинцев стали квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. Стоимость такого жилья на данный момент составляет 6,4 млн рублей. Квартиры на первичном рынке недвижимости обогнали по стоимости вторичное жилье и за 2023 год стали стоить вдвое больше Инфографика: URA.RU Стоимость квартир в челябинских новостройках в 2023 году выросла в связи с высоким спросом на первичное жилье, а также с дисбалансом на ипотечном рынке Инфографика: URA.RU

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость квартир в новостройках выросла на 60%. Цена поднялась с 90 тысяч до 145 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказала URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с 2022 стоимость нового жилья в новостройках увеличилась на 60%. Осенью 2022 года стоимость новых квартир на первичном рынке жилья составляла 90 тысяч рублей. К ноябрю 2023 года цена выросла до 145 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила URA.RU Кушнова. В регионе в ноябре 2023 года самыми популярными у челябинцев стали квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. Стоимость такого жилья на данный момент составляет 6,4 млн рублей.