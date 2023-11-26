Критик Можаев дал совет, как развиваться общепиту в Свердловской области

Свердловским рестораторам посоветовали искать инвесторов и подаваться на гранты

27 ноября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Рестораны должны искать свою уникальность и продавать ее инвесторам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ресторанная сфера переживает подъем из-за введенных санкций против России. Если раньше деньги уходили из страны, то сейчас ситуация обстоит иначе: инвесторы начали вкладываться в общепит. Участникам сферы гастротуризма Свердловской области стоит обратить на это пристальное внимание и не забывать подаваться на гранты. Так считает ресторанный критик Яков Можаев. «Для инвесторов сложилась очень благоприятная ситуация — они ресторанную отрасль воспринимают как одну из самых „горячих“. Построить завод очень сложно, дорого и долго, а открыть ресторан легче и гораздо понятнее. На текущий момент на ресторанном рынке есть ажиотаж. Каждый уважающий себя жилой комплекс норовит что-нибудь открыть, а курорт делает ставки на ресторан, кафе, бистро и фаст-фуд. В эту отрасль льются деньги рекой», — заявил критик на деловом завтраке в ресторане «Корова», сообщает корреспондент URA.RU. Можаев уверен, что рестораторам стоит обратить особое внимание на этот факт, а также не забывать, что существует грантовая система, которая поддерживает развитие внутреннего туризма. «[Грант] оценивает гастрономические проекты очень благосклонно, поэтому не воспользоваться этим — это как пешком пойти, а не полететь. Для развития гастрономического туризма сложилась благоприятная ситуация», — уверен журналист. Ранее Можаев презентовал путеводитель по 30 городам Свердловской области. Внутри него есть история каждого населенного пункта, сведения о том, как добраться, сколько времени это займет, какое количество денег уйдет на дорогу. Также собраны рекомендации заведений от критика, где он побывал лично, и топ самых вкусных блюд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ресторанная сфера переживает подъем из-за введенных санкций против России. Если раньше деньги уходили из страны, то сейчас ситуация обстоит иначе: инвесторы начали вкладываться в общепит. Участникам сферы гастротуризма Свердловской области стоит обратить на это пристальное внимание и не забывать подаваться на гранты. Так считает ресторанный критик Яков Можаев. «Для инвесторов сложилась очень благоприятная ситуация — они ресторанную отрасль воспринимают как одну из самых „горячих“. Построить завод очень сложно, дорого и долго, а открыть ресторан легче и гораздо понятнее. На текущий момент на ресторанном рынке есть ажиотаж. Каждый уважающий себя жилой комплекс норовит что-нибудь открыть, а курорт делает ставки на ресторан, кафе, бистро и фаст-фуд. В эту отрасль льются деньги рекой», — заявил критик на деловом завтраке в ресторане «Корова», сообщает корреспондент URA.RU. Можаев уверен, что рестораторам стоит обратить особое внимание на этот факт, а также не забывать, что существует грантовая система, которая поддерживает развитие внутреннего туризма. «[Грант] оценивает гастрономические проекты очень благосклонно, поэтому не воспользоваться этим — это как пешком пойти, а не полететь. Для развития гастрономического туризма сложилась благоприятная ситуация», — уверен журналист. Ранее Можаев презентовал путеводитель по 30 городам Свердловской области. Внутри него есть история каждого населенного пункта, сведения о том, как добраться, сколько времени это займет, какое количество денег уйдет на дорогу. Также собраны рекомендации заведений от критика, где он побывал лично, и топ самых вкусных блюд.