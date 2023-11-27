Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Сотрудник «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился составом праздничного набора от предприятия.
«В профсоюзе выдали подарок для ребенка: пакет с конфетами в новогоднем носке, подушку с Дедом Морозом и набор для изготовления снеговика из бумаги. Сыну пока не отдал — убрал до праздника, чтобы положить под елку», — сообщил нефтяник.
В профсоюзе компании агентству сообщили, что в подразделениях «Сургутнефтегаза» подарки разные. «Выбором подарков занимается профсоюз конкретного подразделения компании, поэтому у разных филиалов праздничные наборы отличаются», — сообщили в профсоюзной организации.
Также, по информации от инсайдера URA.RU в «Роснефти», в ноябре новогодние подарки получили работники «РН-Бурения». В других подразделениях компании праздничные сюрпризы выдадут в декабре.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем. Рюкзачок с изображением животного получили сотрудники предприятия и их дети до 14 лет.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.