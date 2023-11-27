Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки от профсоюзов получают сотрудники нефтяных компаний и их дети до 14 лет Фото:

Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Сотрудник «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился составом праздничного набора от предприятия.

«В профсоюзе выдали подарок для ребенка: пакет с конфетами в новогоднем носке, подушку с Дедом Морозом и набор для изготовления снеговика из бумаги. Сыну пока не отдал — убрал до праздника, чтобы положить под елку», — сообщил нефтяник.

В профсоюзе компании агентству сообщили, что в подразделениях «Сургутнефтегаза» подарки разные. «Выбором подарков занимается профсоюз конкретного подразделения компании, поэтому у разных филиалов праздничные наборы отличаются», — сообщили в профсоюзной организации.

Также, по информации от инсайдера URA.RU в «Роснефти», в ноябре новогодние подарки получили работники «РН-Бурения». В других подразделениях компании праздничные сюрпризы выдадут в декабре.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем. Рюкзачок с изображением животного получили сотрудники предприятия и их дети до 14 лет.

Новогодний подарок — 2024 в «Сургутнефтегазе»
Новогодний подарок — 2024 в «Сургутнефтегазе»

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Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Сотрудник «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился составом праздничного набора от предприятия. «В профсоюзе выдали подарок для ребенка: пакет с конфетами в новогоднем носке, подушку с Дедом Морозом и набор для изготовления снеговика из бумаги. Сыну пока не отдал — убрал до праздника, чтобы положить под елку», — сообщил нефтяник. В профсоюзе компании агентству сообщили, что в подразделениях «Сургутнефтегаза» подарки разные. «Выбором подарков занимается профсоюз конкретного подразделения компании, поэтому у разных филиалов праздничные наборы отличаются», — сообщили в профсоюзной организации. Также, по информации от инсайдера URA.RU в «Роснефти», в ноябре новогодние подарки получили работники «РН-Бурения». В других подразделениях компании праздничные сюрпризы выдадут в декабре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем. Рюкзачок с изображением животного получили сотрудники предприятия и их дети до 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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