Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Фото

27 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Новогодние подарки от профсоюзов получают сотрудники нефтяных компаний и их дети до 14 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Сотрудник «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился составом праздничного набора от предприятия. «В профсоюзе выдали подарок для ребенка: пакет с конфетами в новогоднем носке, подушку с Дедом Морозом и набор для изготовления снеговика из бумаги. Сыну пока не отдал — убрал до праздника, чтобы положить под елку», — сообщил нефтяник. В профсоюзе компании агентству сообщили, что в подразделениях «Сургутнефтегаза» подарки разные. «Выбором подарков занимается профсоюз конкретного подразделения компании, поэтому у разных филиалов праздничные наборы отличаются», — сообщили в профсоюзной организации. Также, по информации от инсайдера URA.RU в «Роснефти», в ноябре новогодние подарки получили работники «РН-Бурения». В других подразделениях компании праздничные сюрпризы выдадут в декабре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем. Рюкзачок с изображением животного получили сотрудники предприятия и их дети до 14 лет. Новогодний подарок — 2024 в «Сургутнефтегазе» Страница «Подслушано в Сургутнефтегазе» в социальной сети «ВКонтакте»

Работники нефтяных компаний в ХМАО начали получать новогодние подарки для детей. Сотрудник «Сургутнефтегаза» в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился составом праздничного набора от предприятия. «В профсоюзе выдали подарок для ребенка: пакет с конфетами в новогоднем носке, подушку с Дедом Морозом и набор для изготовления снеговика из бумаги. Сыну пока не отдал — убрал до праздника, чтобы положить под елку», — сообщил нефтяник. В профсоюзе компании агентству сообщили, что в подразделениях «Сургутнефтегаза» подарки разные. «Выбором подарков занимается профсоюз конкретного подразделения компании, поэтому у разных филиалов праздничные наборы отличаются», — сообщили в профсоюзной организации. Также, по информации от инсайдера URA.RU в «Роснефти», в ноябре новогодние подарки получили работники «РН-Бурения». В других подразделениях компании праздничные сюрпризы выдадут в декабре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» удивились новогоднему подарку с грустным плюшевым зайцем. Рюкзачок с изображением животного получили сотрудники предприятия и их дети до 14 лет.