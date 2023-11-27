Шестилетний челябинец помог родителям сделать тушенку для бойцов СВО

28 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Гречка с тушенкой уже отправлены на передовую (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шестилетний Кирилл из Челябинска помог родителям изготовить 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО. Об этом 28 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Вместе с родителями шестилетний Кирилл изготовил 145 банок тушенки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным. Маленькому Кириллу очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать», — рассказал URA.RU Рыжий. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Отец мальчика, Павел Зайцев, поддержал идею своего сына и помог осуществить его задумку. Готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за «ленточку». Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта», челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). В результате действий «Ангела» у противника насчитывается семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В батальоне Гагарина при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.

Шестилетний Кирилл из Челябинска помог родителям изготовить 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО. Об этом 28 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Вместе с родителями шестилетний Кирилл изготовил 145 банок тушенки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным. Маленькому Кириллу очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать», — рассказал URA.RU Рыжий. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Отец мальчика, Павел Зайцев, поддержал идею своего сына и помог осуществить его задумку. Готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за «ленточку». Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта», челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). В результате действий «Ангела» у противника насчитывается семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В батальоне Гагарина при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.