27 ноября 2023

Шестилетний челябинец помог родителям сделать тушенку для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гречка с тушенкой уже отправлены на передовую (фото из архива) Фото:
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Шестилетний Кирилл из Челябинска помог родителям изготовить 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО. Об этом 28 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий.

«Вместе с родителями шестилетний Кирилл изготовил 145 банок тушенки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным. Маленькому Кириллу очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать», — рассказал URA.RU Рыжий.

Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Отец мальчика, Павел Зайцев, поддержал идею своего сына и помог осуществить его задумку. Готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за «ленточку».

Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта», челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). В результате действий «Ангела» у противника насчитывается семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В батальоне Гагарина при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.

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Шестилетний Кирилл из Челябинска помог родителям изготовить 145 банок тушенки с гречкой для бойцов СВО. Об этом 28 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Вместе с родителями шестилетний Кирилл изготовил 145 банок тушенки с гречкой домашнего производства, чтобы подарить их военным. Маленькому Кириллу очень хотелось бы написать письмо нашим южноуральским военнослужащим, но он еще не умеет писать», — рассказал URA.RU Рыжий. Кирилл имеет инвалидность, но это не остановило его сделать что-то доброе и приятное для наших бойцов. Отец мальчика, Павел Зайцев, поддержал идею своего сына и помог осуществить его задумку. Готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины за «ленточку». Ранее URA.RU сообщало, что замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта», челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). В результате действий «Ангела» у противника насчитывается семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В батальоне Гагарина при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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