В Нижневартовске сдали блок больницы-долгостроя

28 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Больницу в Нижневартовске строят больше 11 лет Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В Нижневартовске сдали блок «Е» больницы-долгостроя. Об этом заявил на заседании штаба по строительству замгубернатора Югры Азат Ислаев, сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа. «Вице-губернатор Ислаев на заседании штаба по строительству сообщил о вводе в эксплуатацию блока „Е“ нижневартовской больницы-долгостроя. Заключение Жилстройнадзора получили 27 ноября», — рассказал инсайдер. Он поделился, что директор депстроя и ЖКХ ХМАО Матвей Каров отправился в Нижневартовск перед сдачей объекта и две недели буквально не отходил от строителей, контролируя работы. Информацию сдаче блока «Е» подтвердил Каров во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». Он вел трансляцию из здания больницы. «Очень символично выходить в онлайн-эфир из стен любимого объекта — Нижневартовской окружной клинической больницы, где мы сдали блок „Е“ и в ближайшее время получим разрешение на ввод в эксплуатацию. Это облегчит нашим медикам рабочие будни», — отметил Каров. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске больница-долгострой не смогла с первого раза пройти экспертизу Жилстройнадзора для сдачи объекта. Здание медучреждения строят больше 11 лет.

В Нижневартовске сдали блок «Е» больницы-долгостроя. Об этом заявил на заседании штаба по строительству замгубернатора Югры Азат Ислаев, сообщил URA.RU источник в истеблишменте округа. «Вице-губернатор Ислаев на заседании штаба по строительству сообщил о вводе в эксплуатацию блока „Е“ нижневартовской больницы-долгостроя. Заключение Жилстройнадзора получили 27 ноября», — рассказал инсайдер. Он поделился, что директор депстроя и ЖКХ ХМАО Матвей Каров отправился в Нижневартовск перед сдачей объекта и две недели буквально не отходил от строителей, контролируя работы. Информацию сдаче блока «Е» подтвердил Каров во время прямого эфира на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». Он вел трансляцию из здания больницы. «Очень символично выходить в онлайн-эфир из стен любимого объекта — Нижневартовской окружной клинической больницы, где мы сдали блок „Е“ и в ближайшее время получим разрешение на ввод в эксплуатацию. Это облегчит нашим медикам рабочие будни», — отметил Каров. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске больница-долгострой не смогла с первого раза пройти экспертизу Жилстройнадзора для сдачи объекта. Здание медучреждения строят больше 11 лет.