В Челябинске перед новым годом выросли цены на коттеджи. Инфографика

В преддверии Нового года коттеджи в Челябинске подорожали сразу на 14%

28 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Сейчас в городе на продажу выставлено около 400 коттеджей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за две недели со 2 по 16 ноября 2023 года в преддверии Нового года коттеджи подорожали на 14%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии составляет 5 млн 269 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 14%. На данный момент текущая стоимость домов составляет 5 млн 269 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Они отметили, цена домов с 21 сентября по 2 ноября в Челябинске снизилась на 24%. Это подтверждала и президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова, которая в беседе с URA.RU сообщала о снижении цен на коттеджи в городе. На данный момент стоимость домов, так же как и цена аренды на них, выросла в преддверии Нового года. Коттеджи в Челябинске в среднем стоят от 300 тысяч до 25 млн рублей. Коттеджи в Челябинске поднялись в цене за две недели Инфографика: URA.RU В Челябинске к продаже представлено порядка 400 коттеджей Инфографика: URA.RU

В Челябинске за две недели со 2 по 16 ноября 2023 года в преддверии Нового года коттеджи подорожали на 14%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии составляет 5 млн 269 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 14%. На данный момент текущая стоимость домов составляет 5 млн 269 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Они отметили, цена домов с 21 сентября по 2 ноября в Челябинске снизилась на 24%. Это подтверждала и президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова, которая в беседе с URA.RU сообщала о снижении цен на коттеджи в городе. На данный момент стоимость домов, так же как и цена аренды на них, выросла в преддверии Нового года. Коттеджи в Челябинске в среднем стоят от 300 тысяч до 25 млн рублей.