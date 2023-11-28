В Челябинске перед новым годом выросли цены на коттеджи. Инфографика

В преддверии Нового года коттеджи в Челябинске подорожали сразу на 14%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Сейчас в городе на продажу выставлено около 400 коттеджей Фото:

В Челябинске за две недели со 2 по 16 ноября 2023 года в преддверии Нового года коттеджи подорожали на 14%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии составляет 5 млн 269 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 14%. На данный момент текущая стоимость домов составляет 5 млн 269 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate.

Они отметили, цена домов с 21 сентября по 2 ноября в Челябинске снизилась на 24%. Это подтверждала и президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова, которая в беседе с URA.RU сообщала о снижении цен на коттеджи в городе. На данный момент стоимость домов, так же как и цена аренды на них, выросла в преддверии Нового года. Коттеджи в Челябинске в среднем стоят от 300 тысяч до 25 млн рублей.

Коттеджи в Челябинске поднялись в цене за две недели
Коттеджи в Челябинске поднялись в цене за две недели
В Челябинске к продаже представлено порядка 400 коттеджей
В Челябинске к продаже представлено порядка 400 коттеджей

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В Челябинске за две недели со 2 по 16 ноября 2023 года в преддверии Нового года коттеджи подорожали на 14%. На данный момент средняя стоимость домов в хорошем состоянии составляет 5 млн 269 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости. «В Челябинске стоимость коттеджей со 2 по 16 ноября 2023 года выросла на 14%. На данный момент текущая стоимость домов составляет 5 млн 269 тысяч рублей», — сообщили URA.RU аналитики сайта Restate. Они отметили, цена домов с 21 сентября по 2 ноября в Челябинске снизилась на 24%. Это подтверждала и президент гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова, которая в беседе с URA.RU сообщала о снижении цен на коттеджи в городе. На данный момент стоимость домов, так же как и цена аренды на них, выросла в преддверии Нового года. Коттеджи в Челябинске в среднем стоят от 300 тысяч до 25 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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