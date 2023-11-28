Челябинского военного отправили в колонию за самоволку

Челябинского военного осудили за самовольное оставление части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчину приговорили к пяти годам колонии.
«Приговором суда военнослужащий был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что военный покинул часть 19 декабря прошлого года. На протяжении почти восьми месяцев он не появлялся на службе. По итогу он добровольно сдался военной полиции в конце июля 2023 года.
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