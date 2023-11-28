28 ноября 2023

Челябинского военного отправили в колонию за самоволку

© Служба новостей «URA.RU»
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Военного приговорили к пяти годам лишения свободы Фото:

Челябинского военного осудили за самовольное оставление части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчину приговорили к пяти годам колонии.

«Приговором суда военнослужащий был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что военный покинул часть 19 декабря прошлого года. На протяжении почти восьми месяцев он не появлялся на службе. По итогу он добровольно сдался военной полиции в конце июля 2023 года.

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Челябинского военного осудили за самовольное оставление части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, мужчину приговорили к пяти годам колонии. «Приговором суда военнослужащий был признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что военный покинул часть 19 декабря прошлого года. На протяжении почти восьми месяцев он не появлялся на службе. По итогу он добровольно сдался военной полиции в конце июля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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